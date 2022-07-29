Персональное поражение "старичка" Путина: в РФ раскрыли сценарий освобождения Херсона

В РФ спрогнозировали освобождения Херсонщины ВСУ / Коллаж Суспільне, Генштаб ВСУ

Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин спрогнозировал последствия для кремлевского режима в случае освобождения Херсона Вооруженными силами Украины.

Он говорит, что это событие может вызвать "определенное бурление" в Кремле. При этом есть угроза непосредственно для Владимира Путина, подчеркнул он в интервью ТСН.

"Оно столь незаметно сначала для глаза будет. "А, собственно, зачем тогда все? Зачем это все было затеяно, если вы не в состоянии? У нас нет армии, способной удержать оккупированные территории. Зачем нам все это надо?" Последствия за эту авантюру никуда не уйдут: все эти санкции, все эти давления. Как бы там чего ни крутиться, оно же не уйдет. В сухом остатке мы получаем израсходованную жизнь, потраченную армию, экономические и всевозможные другие санкции и ограничения. А что вы получаете?" – говорит оппозиционер.

При этом он обратил внимание на то, что поражение в Херсоне станет персональным для Путина.

"Брать на себя ответственность всей России за потерю Херсона и вообще за деоккупацию – на это никто не подпишется. Вот тут, конечно, может возникнуть для Путина очень тяжелая ситуация. 70-летний старичок, все обернутся и скажут: "а с кем мы имеем дело?" На восьмом десятке скоро уже, после 7 октября, старичок всех уже достал за четверть века, который этими авантюрами придумал разозлить весь мир, весь шарик. Не с его мошонкой в 70-летнем возрасте на такое замахиваться. Успокойся, уже пора ближе к земле", – добавил Фейгин.

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Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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