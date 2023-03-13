"Первыми отправляют отребье": полковник ВСУ рассказал о "мясных штурмах" оккупантов

Уничтоженных вагнеровцев оккупанты не всегда забирают с поля боя, рассказал Сергей Ильницкий.

Российские военные / Минобороны РФ, Радио Свобода

В районе Бахмута Донецкой области наемников из бандформирований ЧВК Вагнера российские оккупанты первыми отправляют на штурм позиций ВСУ, рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол").

"Буду говорить о том, что я видел собственными глазами: первой волной там всегда идут те, кого не жалко, кого не нужно потом хоронить, выплачивать пособия матерям, то есть сначала отправляют всякое отребье, в том числе вагнеровцев. И лишь потом заходят кадровые военные", — рассказал он в интервью Главреду.

Вместе с тем собеседник также сообщил о том, что уничтоженных вагнеровцев оккупанты не всегда забирают с поля боя.

видео дня

"Кого-то забирают, но далеко не всегда... Здесь арифметика проста: чем меньше тел они привезут домой, тем меньше компенсаций им придется выплачивать. А что касается вагнеровцев, то там вообще речь не идет о выплатах в случае гибели", — добавил Ильницкий.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Больше новостей: