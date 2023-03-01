"Плакала, но решила бороться": 19-летняя защитница потеряла ногу в бою против оккупантов

10 февраля во время выполнения боевого задания ее машина попала под минометный обстрел.

Девушка потеряла ногу после российского обстрела / instagram.com/libkos/

19-летняя защитница Украины по имени Руслана потеряла ногу на войне против России, но не сдалась.

24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение, ей было всего 18 лет. Почти сразу она пошла добровольцем в ряды ВСУ. Потому что не могла стоять в стороне, потому что должна была что-то сделать, рассказали военные фотографы Константин и Влада Либеровы.

"Руся получила должность оператора-связиста. Это, по сути, уши наших вооруженных сил. Ее работа заключается в том, чтобы принимать информацию о выходах и приходах снарядов, перемещении техники, пехоты, любых подозрительных звуках или взрывах - и передавать командованию. Ее рабочий график был практически круглосуточным, работать надо и днем, и ночью", - говорится в сообщении.

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Защитница Украины / instagram.com/libkos/

10 февраля во время выполнения боевого задания ее машина попала под минометный обстрел. Именно так девушка потеряла ногу, но, по словам врачей, еще 10 секунд и могла бы потерять жизнь.

Девушка потеряла ногу после российского обстрела / instagram.com/libkos/

"По словам родных, первые два дня в больнице Руся плакала, плакала без остановки. А потом решила бороться. Сегодня она хочет стать примером для всех, кто потерял конечности на этой войне. Показать, что в ее состоянии возможна активная полноценная жизнь. Впереди очень много работы, сверхтяжелая реабилитация, протезирование. Но у нас нет сомнений, что эта девушка не сойдет с намеченного пути. И она сможет стать символом несокрушимости", - рассказали фотографы.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

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