"Победа не будет такой, как можно представить": командир штурмовой роты озвучил прогноз

Путин обижен из-за Курщины, поэтому попытается сильнее выкрутить Украине руки. Переговоры с РФ вести не стоит, ведь они для нас закончатся или плохо, или ничем.

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Режиссер и командир штурмовой роты Олег Сенцов озвучил прогноз/коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна, Facebook Олега Сенцова

Если начнутся переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией, то они для нас закончатся или плохо, или ничем.

Сейчас может рассматриваться какой-то невоенный способ прекращения войны, но он для нас может быть плохим. Такое мнение высказал украинский режиссер и командир штурмовой роты 47-й ОМБр Олег Сенцов в интервью LB.ua.

По мнению Сенцова, после операции в Курской области Путин обижен и будет пытаться сильнее выкрутить Украине руки.

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"Если переговоры начнутся, для нас они закончатся или плохо, или ничем. Война будет продолжена", - отметил он.

В то же время Сенцов подчеркнул, что до сих пор верит в победу Украины.

"Просто победа не будет такой, как вы можете себе представить - что танки едут по Красной Площади, разрушенный Кремль или мы заезжаем через Перекоп в Крым на танках. Возможно, не будет такой победы, она будет другой, и мы восстановимся в этот рубеж 1991 года, но это будет не сразу и не так красиво и легко, как хотелось бы. Россию будет ждать крах в любом случае. Эта страна обречена. Вопрос, когда это произойдет. Увидим это мы скоро или увидим уже старыми, когда нам будут кашу раздавать", - сказал он.

Сенцов подчеркнул, что он не отчаивается. Он отметил, в начале полномасштабной войны его спрашивали, сколько это все может продолжаться, и тогда он отвечал, что минимум 2-3 года, после чего ему прилетали упреки, как так может быть.

Потом столько мне прилетало упреков: "Что это такое? Как это может быть?". И вот прошло уже почти три года. Когда меня в последний раз спросили, я сказал, что надо готовиться к войне, которая может длиться 10 лет", - отметил он.

По словам Сенцова, нужно готовиться к длительной войне, и тогда наступит момент, когда мы сможем победить.

"Может, через год, может, через два, может, через пять, но ты готов к тому, что война будет долго. Если ты готовишься к войне, которая длится три месяца, а она будет длиться 10 лет, то ты проиграешь. Вот и все. А сколько она будет - я не знаю. Никто не знает. Дай бог, чтобы закончилась быстро. Но стратегия - выстоять, удержать, максимально истощить противника, чтобы стало так, что война для него невыгодна, чтобы сломал о нас зубы и чтобы потом начались внутренние проблемы и Россия потерпела коллапс", - подчеркнул он.

Кто такой Олег Сенцов? Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Лауреат Премии Сахарова за свободу мнения Европарламента (2018) и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016). Младший лейтенант ВСУ, командир штурмовой роты 47 ОМбр, позывной "Грунт", пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ могут оставить город на Донбассе - представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, есть ли угроза дальнейшего прорыва обороны. Ситуация в Торецке - тяжелая, бои с оккупантами продолжаются за каждую улицу и подъезд, рассказали в группировке "Луганск".

Также ранее у Зеленского раскрыли главные детали плана победы. Партнеры должны вместе с Украиной встать на путь принуждения РФ к миру, уверен Михаил Подоляк.

Напомним, ранее в BILD отмечали, что Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне. В немецком оборонном ведомстве констатируют "большое истощение" в рядах ВСУ.

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