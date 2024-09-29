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Победа Украины в войне: израильский военный эксперт назвал главное условие

Алексей Тесля
29 сентября 2024, 04:03
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В военно-политическом плане многое зависит от самих украинцев, убежден Давид Шарп.
Победа Украины в войне: израильский военный эксперт назвал главное условие
/ Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Для того, чтобы Украина достигла своих целей на поле боя, многое зависит от политических решений на Западе, заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"Безусловно, Украина в военном плане нуждается в большей помощи от Запада. Помощь должна быть качественной и в нужных объемах. Ни в коем случае недопустимы перебои с военной поддержкой, как было с пакетом помощи, который завис в Конгрессе. Когда я говорю об увеличении помощи, то подразумеваю не что-то из области фантастики, вроде передачи 100 истребителей F-35, а увеличение объемов поддержки на системном уровне. Этого можно достичь, если после выборов президента и Конгресса американцы осознают важность проблемы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт предостерег от того, что США могут считать российско-украинскую войну "своей войной".

"Такого подхода придерживаются разве что страны Балтии и иногда Польша. Однако можно надеяться на увеличение американской помощи и более грамотного ее планирования. Тогда у Украины будет серьезный запас прочности. Но если ситуация с американской военной поддержкой ухудшится, будут и проблемы с запасом прочности", - не исключил он.

Израильский военный эксперт указал на то, что в военно-политическом плане многое зависит и от самих украинцев – комплектация армии, своевременное принятие решение, комплектование бригад и т.д.

Кто такой Давид Шарп

Давид Шарп – израильский военный обозреватель.

Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентов и военным обозревателем.

Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

"Украинские военные и источники признают, что меры, связанные с мобилизацией, были запоздалыми. Если бы решения были приняты на 7 месяцев раньше, возможно, результаты на поле боя были бы другими. Украине есть над чем работать в плане планирования, наступательных операций, кадровых назначений и боевой подготовки. Мои слова базируются на мнении уважаемых мною украинских источников", - отметил он.

Собеседник добавил, что контрнаступление ВСУ 2023 года по объективным и субъективным причинам не увенчалось успехом.

"И если есть желание и планы провести повторное наступление, должны быть сделаны выводы. Необходимое условие для успешных оборонительных и наступательных операций – поставки вооружений со стороны Запада в нужных объемах. Сверхважной составляющей является и предоставление необходимых разрешений на использование переданных вооружений", - резюмировал Шарп.

Смотрите видео - интервью Давида Шарпа Главреду:

Ранее у Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны. Украина не позволит россиянам отвернуться от войны, Киев требует установления мира на справедливых условиях, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, ранее появился неожиданный сценарий завершения войны. Россия надеялась получить легкую победу над Украиной и восстановить свое влияние, подчеркнул Максим Розумный.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.

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ВСУ война России и Украины Давид Шарп
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