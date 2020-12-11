Подорожание билетов на поезда: в Укрзализныце раскрыли детали

В 2021 году Укрзализныця закладывает рост тарифа на пассажирские перевозки.
В компании Укрзализныця прокомментировали решение о повышении тарифов на пассажирские перевозки в 2021 году.
Укрзализныця закладывает в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, сообщил УНН руководитель коммуникации и маркетинга Пассажирской компании АО Укрзализныця Александр Шевченко.
По его словам, это необходимо, чтобы инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг.
В свою очередь директор филиала Пассажирская компания Александр Перцовский в комментарии УНИАН уточнил, что повышение цены даст возможность компании инвестировать в повышение качества перевозок.
"Индексация цен на пассажирские перевозки не происходила годами, мы держали цены на протяжении всего карантинного периода, поэтому рост закладываем как можно более мягкий: 2% в месяц. Это позволит нам получить более 500 млн грн дохода, что хоть и не перекроет всех расходов на перевозку, но даст нам возможность инвестировать в повышение качества перевозок", - сказал он.
Читайте такжеВ Украине взлетят цены на железнодорожные билеты: когда ждать подорожанияПо его словам, цены на поездку по железной дороге в любом случае останутся доступными для потребителей.
"Цены на поездку по железной дороге так или иначе останутся максимально доступными по сравнению с другими видами транспорта, при этом мы продолжим активно развивать программы лояльности, предоставлять особые условия для групповых перевозок и совместно с Министерством инфраструктуры разрабатывать динамическую тарификацию", - сказал он.
Повышение тарифов Укрзализныци:
- Укрзализныця в 2021 году планирует получить доходы от перевозки пассажиров в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше, чем планировалось в 2020 году, идет речь в финансовом плане компании.
- В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно.
- Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн.
- Согласно проекту финансового плана УЗ, доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличатся на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год - до 72,088 млрд грн.