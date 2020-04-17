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В Украине стремительно подорожает популярный овощ

17 апреля 2020, 23:39

Эксперты прогнозирует подорожание моркови.

Морковь
Морковь подорожает к завершению сезона / Tochka.net

В хозяйствах украинских фермеров закончились запасы отечественной моркови, им нечего предложить рынку, поэтому в розничной продаже на 20% вырастет цена на этот овощ.

Как сообщает East Fruit, цены на морковь поползли вверх во всех областях страны уже на текущей неделе.

"Положительная ценовая динамика почти во всех регионах вызвана сезонным истощением запасов качественной продукции в хозяйствах", - пояснили аналитики продовольственного рынка.

На цену существенно повлияло сезонное сокращение предложений качественной моркови на фоне повышения закупочной активности оптовых компаний.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, как обуздают цены на продукты во время карантинаСогласно исследованиям экспертов, многие хозяйства уже сегодня продают морковь не ниже 3,5-5 гривен за килограмм ($0,13-0,18/кг), что в среднем на 20% дороже, чем неделю назад.

Аналитики напоминают, что в аналогичный период прошлого года цены на корнеплод достигали отметки 12 гривен за килограмм ($0,44/кг). 

Как ранее сообщалось, в начала карантина в Украине торговые сети решили воспользоваться моментом и подняли цены на продукты питания.

Напомним, в Украине резко выросли цены на "противовирусные" овощи и продукты пчеловодства.

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