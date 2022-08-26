"Поеду с тобой, чтобы спасти": украинка отправилась на фронт за мужем, оставив успешный бизнес

Алиса Мака с мужем/ Instagram Алиса Мака

Алиса Мака, которая имеет образование маркетолога и является владелицей интернет-магазина товаров для дома, после широкомасштабного вторжения РФ в Украину стала тактическим медиком. Она отправилась на фронт за мужем, который пошел защищать родное государство.

Дома супругов ждет 6-летний сын, который поддерживает родителей в этой ситуации. Свою историю Алиса рассказала в интервью изданию РБК-Украина.

Женщина вспоминает, что утро 24 февраля началось для ее семьи не со взрывов. Они живут в отдаленном районе украинской столицы, и не слышали характерных звуков. О том, что началась война, Алиса узнала от родных, которые начали звонить рано утром.

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Муж Алисы – сержант Вооруженных сил Украины. Он морально готовил свою жену к тому, что может уйти на фронт, еще за более полугода до этих событий. А когда произошло широкомасштабное вторжение, сомнений в том, что он будет делать, не было.

Решила пойти на фронт за мужем

Муж записался в ряды терробороны 25 февраля.

"Сначала они стояли в Киеве, должны были ехать в горячие точки. Я понимала, что там будет много бойцов и мало медиков. По протоколу медик должен оказывать помощь по градации тяжести ранения. Такого приоритета, как у меня, спасать именно моего мужа не будет ни у какого медика, поэтому я сказала: "Я поеду с тобой, чтобы тебя спасти". Эта фраза стала точкой невозврата", – рассказывает Алиса.

Родные сначала тяжело восприняли это решение, ведь боялись за 6-летнего сына супругов. Однако затем они поддержали Алису. Сын также отнесся к этому с пониманием, и теперь поддерживает родителей, насколько это ему удается из-за юного возраста.

Алиса Мака/ Instagram Алиса Мака

На учениях, куда отправили мужа Алисы, также учили тактических медиков.

"Нас учили останавливать кровь, накладывать повязки, ставить катетеры и тому подобное. Но самый большой опыт я получила, уже оказывая первую помощь. Этот опыт не сравнить ни с чем", – говорит медик.

Первыми заходили в освобожденную Бучу

Рота, в которой служит Алиса, была в горячих точках Киевской области – в Гостомеле, Ирпене. Они первыми зашли в освобожденную Бучу.

Женщина вспоминает, что самым тяжелым моментом был тот, когда люди в Буче начали выходить к ним из подвалов. Из одного из подвалов к ним вышла 10-летняя девочка Руся, которой пришлось там сидеть более месяца.

"Она там начала рисовать, показывала нам рисунки. Но первое, что она сделала, это дала мне кусочек вафли. На этом моменте я расплакалась", – вспоминает Алиса.

Алиса Мака с мужем и сыном/ Instagram Алиса Мака

Женщина для поддержания боевого духа занимается йогой и читает книжки, которые не касаются военного дела. Однако самой главной мотивацией является победа, говорит Алиса.

Сейчас женщина работает в тылу и рассказывает об основных знаниях тактической медицины в своем Instagram. Также она собирает средства на поддержку женщин-военных.

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