Асфальт устал: в центре Киева на дороге из-за ливня зазияла громадная дыра - фото

Дыра в асфальте на Печерском спуске / Dtp.kiev.ua

Кратковременные, но мощнейшие ливни стали причиной образования громадного провала асфальта в самом центре Киева — движение по улице Кловский спуск (Печерский район) оказалась в результате затруднено.

"В столице после ночного дождя образовалась воронка на одну полосу, коммунальщики уже перекрыли. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны выбирайте маршруты заранее", — сообщается в паблике Dtp.kiev.ua в социальных сетях.

Напомним, ранее, в понедельник, 4 мая, на Киев и Киевщину обрушился мощный ливень. В некоторых районах столицы он сопровождался градом и затопил множество улиц.