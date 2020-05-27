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Погода - совсем никуда: синоптик предупредила о циклоне, который зальет Украину дождями

27 мая 2020, 16:23

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, циклон из Турции приведет к том, что почти вся страна окажется под пеленой дождей.

Циклон
Циклон из Турции зальет Украину дождями / УНИАН

На измученных плохой погодой и постоянными дождями украинцев вновь надвигается циклон. В этот раз ‒ из Турции. Он принесет с собою сильные осадки в виде дождей и достигнет Украины в ближайший четверг, 28 мая 2020 года.

Именно такой прогноз на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала известный синоптик Наталья Диденко.

"Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром. Разве что завтра днем восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, там или местами небольшие или без осадков", ‒ написала она.

Причем, по словам Диденко, днем будет относительно тепло ‒ воздух прогреется до +15 - +20 градусов по шкале Цельсия, а на Востоке ‒ до +25 градусов. Но все это будет сопровождаться дождем и сильным ветром.

"Киев завтра в полной мере почувствует вкус циклона - в четверг пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10.-.+12 градусов, а днем ‒ +16.-.+18 градусов", ‒ прогнозирует синоптик

Диденко также предупредила украинцев, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний ‒ в течение 27-28 мая на их самочувствие понижение атмосферного давления будет заметно влиять.

Кроме того, синоптик рассказала о том, что в течение четверга, 28 мая, в Украине весьма вероятны серьезные грозы и местами ‒ град.

Напомним, ранее руководитель отдела метеорологических прогнозов украинского Гидрометцентра Владислав Билык спрогнозировал ‒ в стране погода в июне 2020-го будет дождливой и прохладной.

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