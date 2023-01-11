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Пограничники вместе с ВСУ ярко отправили "к кобзону" группу вагнеровцев под Соледаром

11 января 2023, 15:59
Бойцы ВСУ вместе с пограничниками в режиме онлайн обнаружили наемников частной военной компнии "Вагнер" и немедленно их ликвидировали - на месте.
Пограничники, бой
Пограничники вместе с ВСУ ярко отправили "к кобзону" группу вагнеровцев под Соледаром / скриншот из видео, фото ГПСУ

В Соледаре в начале января 2023 года пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад украинской армии сдерживали наступление русских оккупантов на город. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Сообщается, что бойцы в режиме онлайн обнаружили наемников частной военной компнии "Вагнер" и сразу же их ликвидировали.

"Аэроразведка обнаружила группу пехоты противника. Информацию бойцы ГПСУ сообщили на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали вражеские действия. Приблизившись к позициям наших защитников, "вагнеровцы" попали под благодатный перекрестный огонь. Крупнокалиберные пулеметы нанесли врагу потери. Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала пограничная "птичка"", — рассказали пограничники детали боя.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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ВСУ ГПСУ Соледар война России и Украины
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