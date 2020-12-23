"Пока что - фальцет": в Минобороны сели в лужу, комментируя отставку министра Тарана

Министр обороны Андрей Таран / УНИАН

В украинском Министерстве обороны угодили в конфуз, крайне неоднозначно прокомментировав слух о возможной отставке руководителя ведомства Андрея Тарана.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока что – фальцет", – написали представители пресс-службы ведомства на странице Минобороны в социальной сети Facebook.

Соответственно, сотрудники Минобороны перепутали понятия "фальшстарт" и "фальцет" [особую технику пения, при которой мужской голос сильно отличает от обычного тембра и похож по высоте издаваемых нот на женский - Главред].

Сообщение с ошибкой пробыло на странице Минобороны в соцсети около получаса, после чего почти чего изменили ‒ сперва слово "фальцет" заменили на "фальшстарт". А после и вовсе пост был удален.

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Напомним, ранее сообщалось: