Полиция задержала Микитася по обвинению в организации похищения человека

В МВД назвали Микитася организатором похищения юриста / УНИАН

Бывший владелец Укрбуд Максим Микитась 29 декабря был задержан правоохранителями по подозрению в организации похищения юриста, компания которого оказывала юридические услуги его строительной компании. Полицейские утверждают, что им удалось выйти не только на организаторов, но и на заказчиков.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, юрист был похищен 8 декабря в Киеве. Его освободили через несколько часов, а также задержали исполнителей преступления. В скором времени правоохранителям удалось выйти и на организатора с заказчиком.

Заказчиком похищения полиция называет Микитася. По информации полицейских, он передал информацию о жертве организаторам, среди которых – находящийся в России криминальный авторитет и лидер ОПГ, отбывающий тюремное наказание под стражей.

Согласно хронологии событий, которую приводят правоохранители, 7 декабря организатор преступления сообщил о том, что юристу следует написать расписку, датированную апрелем 2020 года. На следующий день юриста обманом пригласили на встречу на улице Княжий Затон. Как только потерпевший приехал на место встречи, четверо исполнителей сели к нему в автомобиль, перетащили его на заднее сидение и скрылись с места преступления.Читайте такжеСуд вынес новое решение по делу застройщика Микитася

Все это время, утверждают в Нацполиции, организатор и заказчик говорили по телефону.

В машине юрист написал расписку, согласно которой он согласен вернуть якобы взятые 800 тысяч долларов в долг.

Сотрудники полиции в 14:00 обнаружили автомобиль юриста в гаражном кооперативе и освободили его. Спустя день были задержаны два организатора преступления.

Подчеркивается, что четверым лицам сообщили подозрение в похищении человека, завладении автомобилем и создании преступной организации.

О подозрении сообщили и Микитасю. Во вторник утром, 29 декабря, в рамках данного уголовного производства в его жилище провели обыск.Читайте такжеДело Микитася: суд избрал меру пресечения для застройщика и экс-нардепа

В комментарии изданию Страна замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что у полиции существует достаточно оснований считать Микитася организатором похищения человека. Полиция обратится в суд с просьбой изменения Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Полиция обратится в суд с требованием дать меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Микитась, находится под домашним арестом, но продолжает совершать преступления", - сказал Геращенко.

Максим Микитась