Полковник ВСУ рассказал, как именно русские заблуждаются насчет своих баз в Крыму / коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Работа буквально нескольких современных военных кораблей-эсминцев — к примеру, из состава американского флота — способна в считанные часы с помощью высокоточных ракет класса Tomahawk уничтожить в ноль всю военную инфраструктуру на территории полуострова Крым. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в комментарии проекту "Крым.Реалии".

"Это заблуждение российских генералов, российского военно-политического руководства по поводу того, что Крым их, и они создали там непотопляемую базу авианосцев, — это бред. Современные средства поражения готовы работать с любого расстояния максимально точно, буквально со скальпельной точностью и эффективностью", — говорит эксперт.

Далее, как говорит Селезнев, уничтожение Крымского моста на данный момент, к сожалению, невозможно в силу нескольких причин.

"Война — это история очень динамическая. Мы все прекрасно помним настроение российских генералов, когда они в конце февраля нынешнего года начинали военную авантюру против нашей страны. Мы видим настроение в российской экспертной среде в настоящее время. Любые политические процессы, переговорные процессы, итоги войны — они формируются на поле боя. Имея высокоточное современное оружие, украинская армия способна творить чудеса", - говорит полковник.

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Напомним, ранее заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил во время чата на Главреде о том, что, в случае, если Украина будет проводить операцию по вытеснению войск России в пределах Крыма, то, по всей вероятности, Крымский мост уничтожат.

Это будет совершенно необходимо, поскольку через этот объект будут идти вооружения российской группировке. Однако сейчас нет никакого смысла наносить удар по эстакаде Крымского моста, считает Загородний.

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