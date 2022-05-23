УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Полковник ВСУ рассказал, как именно русские заблуждаются насчет своих баз в Крыму

23 мая 2022, 01:35

Как говорит полковник ВСУ Владислав Селезнев, уничтожение Крымского моста на данный момент, к сожалению, невозможно в силу нескольких причин.

Крымский мост
Полковник ВСУ рассказал, как именно русские заблуждаются насчет своих баз в Крыму / коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Работа буквально нескольких современных военных кораблей-эсминцев — к примеру, из состава американского флота — способна в считанные часы с помощью высокоточных ракет класса Tomahawk уничтожить в ноль всю военную инфраструктуру на территории полуострова Крым. Об этом заявил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в комментарии проекту "Крым.Реалии".

"Это заблуждение российских генералов, российского военно-политического руководства по поводу того, что Крым их, и они создали там непотопляемую базу авианосцев, — это бред. Современные средства поражения готовы работать с любого расстояния максимально точно, буквально со скальпельной точностью и эффективностью", — говорит эксперт.

Далее, как говорит Селезнев, уничтожение Крымского моста на данный момент, к сожалению, невозможно в силу нескольких причин.

"Война — это история очень динамическая. Мы все прекрасно помним настроение российских генералов, когда они в конце февраля нынешнего года начинали военную авантюру против нашей страны. Мы видим настроение в российской экспертной среде в настоящее время. Любые политические процессы, переговорные процессы, итоги войны — они формируются на поле боя. Имея высокоточное современное оружие, украинская армия способна творить чудеса", - говорит полковник.

Читайте такжеКрымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам Украины

Напомним, ранее заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил во время чата на Главреде о том, что, в случае, если Украина будет проводить операцию по вытеснению войск России в пределах Крыма, то, по всей вероятности, Крымский мост уничтожат.

Это будет совершенно необходимо, поскольку через этот объект будут идти вооружения российской группировке. Однако сейчас нет никакого смысла наносить удар по эстакаде Крымского моста, считает Загородний.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Владислав Селезнев новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:35

Полковник ВСУ рассказал, как именно русские заблуждаются насчет своих баз в Крыму

00:51

Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:25

Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми нужно бежать к врачу

00:11

В Запорожье рашисты "отжимают" бизнес у противников "новой власти"

22 мая, воскресенье
23:44

Оккупанты в Буче сожгли заживо троих женщин и ребенкаВидео

Реклама
23:36

В Украине упростили правила получения водительских прав: что изменилось

23:29

Путину нанесут смертельный удар: таролог раскрыл сроки окончания войны в УкраинеВидео

23:09

"Украина ему нужна, а украинцы - нет": Юрий Горбунов поделился новой антивоенной серией МасяниВидео

22:56

Мобилизация и бронь: кто может получить отсрочку от призыва

22:45

В Украине водителей ждут новые штрафы: названы суммыВидео

22:36

Угроза окружения ВСУ: эксперт назвал новое направление главного удара РФВидео

22:12

В Николаеве мощные взрывы кассетных снарядов: людей просят не покидать убежищаВидео

22:10

Зеленский рассказал, куда в первую очередь поедет после победыВидео

22:00

Стадион аплодировал стоя: Зинченко разрыдался на поле и поднял победный кубок АПЛ с флагом УкраиныВидео

21:58

Враг получил по зубам на востоке: ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с бронетехникойВидео

21:37

Новый миф: на Азовстали рашисты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ с ВСУ

21:36

Президент Польши рассказал о позоре оккупантов в УкраинеВидео

21:32

Угрюмый "наехал" на Дядю Сашу: путинские генералы устроили разброки из-за провала в УкраинеВидео

21:16

Камалия рассказала, сколько денег теряет ее муж-миллиардер из-за войны

21:07

"Тяжело раненых утопили вместе с крейсером": отец погибшего на Москве срочника обвинил властей РФВидео

Реклама
20:59

Рашистов стерли в порошок: пропагандист РФ навел ВСУ на российские позиции на ЛуганщинеВидео

20:56

Выжила только она: 10-летнюю Веронику вытащили из-под завалов многоэтажки, где погибла вся ее семьяВидео

20:37

Логистику поставок оружия в Украину невозможно прервать - Белый дом

20:24

Рашистов утопили вместе с техникой: ВСУ уничтожили переправу РФ на Северском ДонцеВидео

20:10

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:01

Светлана Тарабарова показала расстрелянное рашистами детство своих детей

19:56

Враг пошел на прорыв: рашисты пытаются захватить новые украинские городаВидео

19:51

"Мы этот курятник разгоним быстро": капитан Нацгвардии "разнес" тактику оккупантовВидео

19:49

В Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии - The GuardianВидео

19:33

ВСУ ликвидируют белорусских наемников из числа российских ЧВК - разведкаВидео

19:28

Проблемы свалятся на голову: 4 знака зодиака ждет непростое новолуние 30 мая

19:25

"Большой пабеды нет": в России быстро падают рейтинги пропаганды

19:06

Зеленский отреагировал на скандал с баллами на Евровидении и поставил жирную точкуВидео

18:58

Оккупанты устроили разведку боем: нарвались на ответку ВСУ и отступили с потерямиВидео

18:57

Совершенная тупость Москвы, или Зачем в РФ ввели санкции против мертвых американских сенаторовмнение

18:52

Местные задорно плясали: видео с похорон погибшего в Украине племянника замминистра обороны РФВидео

18:52

Зеленский назвал ежедневные потери военных на востоке УкраиныВидео

18:31

Зеленский резко ответил на петицию разрешить мужчинам выезд за рубеж во время войныВидео

18:21

В Беларуси снова перебрасывают Искандеры к границе с Украиной – впервые за два месяцаВидео

18:07

Надя Дорофеева призналась в любви бывшему коллеге Позитиву

Реклама
18:02

Украинцам грозит две вспышки смертельной инфекции из-за войныВидео

17:59

"Шаг к завершению войны": астролог назвала самый опасный период агрессии РФ

17:30

Процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 20 лет – МИД ФранцииВидео

17:29

РФ точно попала в реку на Днепропетровщине: денацифицирована рыбаВидео

17:27

Денежное везение и большой куш: три знака зодиака не коснутся проблемы с финансами в июне 2022

17:12

Запад может дать Украине РСЗО типа MLRS и HIMARS с дальностью пуска до 300 км – ЖдановВидео

17:10

На Украину налетит циклон Emmelinde: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

16:58

Во Франции Путина назвали "разжигателем войны" и пообещали помочь выгнать оккупантов из УкраиныВидео

16:54

Жительница Курской области в бешенстве из-за "хлопков" и просит Путина закрыть небоВидео

16:47

Служащий ВСУ стал Заслуженным артистом Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять