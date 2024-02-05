Полная изоляция от мира: в России запретят последнюю возможность выхода в соцсети

С 1 марта 2024 года в России предлагают заблокировать все VPN-сервисы, которые работают в стране. Совсем скоро россияне практически не смогут смотреть YouTube и выходить в социальные сети. Однако при этом пропаганда утверждает, что интернет - это портал в ад, а ограничение доступа к нему - это благо. Об этом сообщает редакция 24 Канала.
Как известно, Россия входит в тройку лидеров во всем мире по количеству скачивания приложений, который дают возможность обходить блокировку.
С начала полномасштабной войны в Кремле приняли решение внести в черный список десятки ресурсов, которые "несут угрозу государству".
При этом, VPN позволял россиянам посещать заблокированные площадки. Однако и эту возможность российская власть собирается заблокировать, поскольку система VPN - "враг государственной безопасности".
Какие сервисы будут недоступны
С 1 марта россиянам ограничат использование VPN, который давал доступ в такие сети и платформы, как:
- YouTube
При этом, довольно смешно, но факт - в России есть "Лига безопасного интернета", которым руководит Екатерина Мизулина. На одном из своих выступление в Екатеринбурге она объяснила детям, что интернет - это "портал в ад", а различные сервисы крадут информацию, потому запрет на использование VPN - это настоящее благо.
"VPN, особенно бесплатный, - это ваш портал в ад. Потому что ваши данные скачиваются с устройства бесконечно", - заявила Мизулина.
Ситуация в России - последние новости
Напомним, вечером 30 января в большинстве российских регионов пропал интернет, начались перебои с сотовой связью и отказывали банковские приложения. О трудностях с доступом к сети писала, в частности, российская ASTRA. На проблемы жаловались клиенты "Мегафона", "Билайна", МТС, "Ростелекома". У некоторых пользователей не открывались многие сайты в зоне Ru, в том числе "Яндекс" или "Mail.Ru".
Также, динамика сворачивания экономики страны-агрессора РФ будет стабильной – от 3% по итогам 2023 года, до 2,6% – в 2024. Самая сложная ситуация будет для РФ в 2025 году, когда показатель роста валового-внутренного продукта (ВВП) будет наименьшим – 1,1%. Именно так выглядит свежий прогноз-оценка экспертов Международного валютного фонда.
К тому же, в России увеличилось количество нападений на военкоматы и подобные учреждения на территории страны. Некоторых организаторов пожаров и нападений обвинили в тероризме и предательстве государства. Об этом рассказали в отчете Министерства обороны Великой Британии.
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