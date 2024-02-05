Полная изоляция от мира: в России запретят последнюю возможность выхода в соцсети

Россиян могут лишить последней возможности выходить в запрещенные правительством просторы интернета, доступные для цивилизованного мира.

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В России запретят последнюю возможность выхода в соцсети / колллаж: Главред, фото: УНИАН, Flickr

С 1 марта 2024 года в России предлагают заблокировать все VPN-сервисы, которые работают в стране. Совсем скоро россияне практически не смогут смотреть YouTube и выходить в социальные сети. Однако при этом пропаганда утверждает, что интернет - это портал в ад, а ограничение доступа к нему - это благо. Об этом сообщает редакция 24 Канала.

Как известно, Россия входит в тройку лидеров во всем мире по количеству скачивания приложений, который дают возможность обходить блокировку.

С начала полномасштабной войны в Кремле приняли решение внести в черный список десятки ресурсов, которые "несут угрозу государству".

видео дня

При этом, VPN позволял россиянам посещать заблокированные площадки. Однако и эту возможность российская власть собирается заблокировать, поскольку система VPN - "враг государственной безопасности".

Какие сервисы будут недоступны

С 1 марта россиянам ограничат использование VPN, который давал доступ в такие сети и платформы, как:

Instagram

Facebook

YouTube

При этом, довольно смешно, но факт - в России есть "Лига безопасного интернета", которым руководит Екатерина Мизулина. На одном из своих выступление в Екатеринбурге она объяснила детям, что интернет - это "портал в ад", а различные сервисы крадут информацию, потому запрет на использование VPN - это настоящее благо.

"VPN, особенно бесплатный, - это ваш портал в ад. Потому что ваши данные скачиваются с устройства бесконечно", - заявила Мизулина.

Ситуация в России - последние новости

Напомним, вечером 30 января в большинстве российских регионов пропал интернет, начались перебои с сотовой связью и отказывали банковские приложения. О трудностях с доступом к сети писала, в частности, российская ASTRA. На проблемы жаловались клиенты "Мегафона", "Билайна", МТС, "Ростелекома". У некоторых пользователей не открывались многие сайты в зоне Ru, в том числе "Яндекс" или "Mail.Ru".

Также, динамика сворачивания экономики страны-агрессора РФ будет стабильной – от 3% по итогам 2023 года, до 2,6% – в 2024. Самая сложная ситуация будет для РФ в 2025 году, когда показатель роста валового-внутренного продукта (ВВП) будет наименьшим – 1,1%. Именно так выглядит свежий прогноз-оценка экспертов Международного валютного фонда.

К тому же, в России увеличилось количество нападений на военкоматы и подобные учреждения на территории страны. Некоторых организаторов пожаров и нападений обвинили в тероризме и предательстве государства. Об этом рассказали в отчете Министерства обороны Великой Британии.

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