Полный локдаун в Украине планируют ввести 20 декабря - СМИ​

Когда в Украине введут локдаун / Reuters

Карантин в Украине планируют ужесточить и ввести локдаун уже менее чем через месяц - 20 декабря.

Как сообщает Суспильне​, ссылаясь на источники, сейчас Кабмин и Офис президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. На выбор "легкого" или "тяжелого" сценария влияют темпы распространения СOVID-19, статистика заболеваний и загруженности медицинской системы.

"В "лайтовом" варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул", - говорится в сообщении.

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Однако если количество новых случаев будет расти, локдаун могут ввести уже с 20 декабря. В этом случае украинцы встретят новогодние праздники в условиях жесткого карантина.

Отмечается, что варианты локдауна пока только прорабатываются, и возможно транспортное сообщение останавливать не будут.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: