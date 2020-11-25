Полный локдаун в Украине планируют ввести 20 декабря - СМИ​

Украина может встретить новогодние праздники в условиях жесткого карантина.
Карантин в Украине планируют ужесточить и ввести локдаун уже менее чем через месяц - 20 декабря.
Как сообщает Суспильне, ссылаясь на источники, сейчас Кабмин и Офис президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. На выбор "легкого" или "тяжелого" сценария влияют темпы распространения СOVID-19, статистика заболеваний и загруженности медицинской системы.
"В "лайтовом" варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул", - говорится в сообщении.
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Однако если количество новых случаев будет расти, локдаун могут ввести уже с 20 декабря. В этом случае украинцы встретят новогодние праздники в условиях жесткого карантина.
Отмечается, что варианты локдауна пока только прорабатываются, и возможно транспортное сообщение останавливать не будут.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На данный момент в Украине действует общенациональный карантин до 31 декабря 2020 года.
- 11 ноября правительство приняло решение о введении на территории страны карантина выходного дня, который предусматривает запрет на работу заведений общественного питания и развлекательной сферы по субботам и воскресеньям.
- В министерстве культуры предложили ввести двухнедельный карантин в Украине с привязкой к зимним праздникам – Новому году и Рождеству.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 25 ноября заявил, что в случае введения жесткого карантина зимой, украинцев ожидает тотальный локдаун по всей территории страны.