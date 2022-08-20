"Положил" пехоту дистанционно: пулеметчик ВСУ перехитрил оккупантов, которые на него охотились

Пулеметчик ВСУ перехитрил оккупантов, которые на него охотились/ Генштаб ВСУ, скрин

Украинский пулеметчик перехитрил российских захватчиков. Оккупанты долгое время пытались прорваться к позиции, откуда в их сторону стрелял пулемет воина ВСУ.

Техника не останавливала свою работу и постоянно "кошмарила" врагов. Из-за метких ударов погибло много вражеской пехоты. Поэтому оккупантам было крайне важно добраться до этой позиции, говорится в сообщении волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm.

Захватчики долго "выкуривали" стрелка, и еще и удивлялись, почему после всех их обстрелов он остается целым и невредимым, ведь пулемет снова и снова продолжал работать по противникам.

Когда же оккупанты наконец с потерями добрались до позиции смекалистого украинского пулеметчика, они обнаружили лишь пулемет и провода для дистанционного управления.

Видео, на котором захватчики удивляются изобретательности украинского воина и разочарованы тем, как их перехитрили, оккупанты сами же сняли и выложили в сеть.

"Рашисти опубликовали видео, на котором поражаются смекалке украинского пулеметчика, который собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и ловко клал пехоту противника", – отмечают в InformNapalm.

Ранее сообщалось, что российское командование назначает на офицерские должности контрактников без боевого опыта. Это связано с массовым отказом офицеров-десантников РФ участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, украинские воины уничтожили ремонтную базу российских захватчиков, которую те разместили в Славяносербском районе на Луганщине. Вследствие этого 50 оккупантов пошли "на вечный концерт Кобзона". Также было уничтожено около 100 единиц тяжелой техники захватчиков.

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