УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Положил" пехоту дистанционно: пулеметчик ВСУ перехитрил оккупантов, которые на него охотились

20 августа 2022, 18:49

Захватчики с потерями прорывались к позиции воина, а когда наконец добрались, увидели пустой окоп и пулемет на дистанционном управлении.

Украинские военные, ВСУ
Пулеметчик ВСУ перехитрил оккупантов, которые на него охотились/ Генштаб ВСУ, скрин

Украинский пулеметчик перехитрил российских захватчиков. Оккупанты долгое время пытались прорваться к позиции, откуда в их сторону стрелял пулемет воина ВСУ.

Техника не останавливала свою работу и постоянно "кошмарила" врагов. Из-за метких ударов погибло много вражеской пехоты. Поэтому оккупантам было крайне важно добраться до этой позиции, говорится в сообщении волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm.

Захватчики долго "выкуривали" стрелка, и еще и удивлялись, почему после всех их обстрелов он остается целым и невредимым, ведь пулемет снова и снова продолжал работать по противникам.

Когда же оккупанты наконец с потерями добрались до позиции смекалистого украинского пулеметчика, они обнаружили лишь пулемет и провода для дистанционного управления.

Видео, на котором захватчики удивляются изобретательности украинского воина и разочарованы тем, как их перехитрили, оккупанты сами же сняли и выложили в сеть.

"Рашисти опубликовали видео, на котором поражаются смекалке украинского пулеметчика, который собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и ловко клал пехоту противника", – отмечают в InformNapalm.

Ранее сообщалось, что российское командование назначает на офицерские должности контрактников без боевого опыта. Это связано с массовым отказом офицеров-десантников РФ участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, украинские воины уничтожили ремонтную базу российских захватчиков, которую те разместили в Славяносербском районе на Луганщине. Вследствие этого 50 оккупантов пошли "на вечный концерт Кобзона". Также было уничтожено около 100 единиц тяжелой техники захватчиков.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также:

война в Украине ВСУ российские военные вторжение России российские войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:49

"Положил" пехоту дистанционно: пулеметчик ВСУ перехитрил оккупантов, которые на него охотились

18:49

У нас сажают калину, у них - покупают Ладу Калину: Никитюк "проехалась" по русским

18:47

Эксперт рассказал, почему Россия не применит ядерное оружие

18:31

США могут присоединиться к войне на стороне Украины: аналитик назвал условия

18:23

"Развал и хаос": эксперт пояснил, чем аукнется для России путинская авантюра с нападением на Украину

Реклама
18:04

Одежду придется выбросить: 8 тканей, которые нельзя стирать с кондиционером ни в коем случае

17:44

"Что за пятна на груди?": располневшую Елену Ваенгу подняли на смех

17:34

"Гауляйтера" Херсонщины Сальдо отравили "боевыми веществами": роспропаганда выдала новый фейкВидео

16:59

Бунт в армии РФ: офицеры "элитных" войск оккупантов отказываются воевать в УкраинеВидео

16:56

В Мариуполе неизвестные совершили покушение на гауляйтера Иващенко: случился мощный взрыв

16:56

"К концу года мира не будет": война будет длиться 10-15 лет в разных формах - экспертВидео

16:51

Через месяц-полтора: эксперт рассказал, когда Украина может вернуть правобережье ХерсонаВидео

16:36

"Надо уезжать": напуганные "бавовной" россияне бегут из захваченного КрымаВидео

16:23

Что означает "бавовна": объяснение военного интернет-феномена и яркие мемы

16:18

Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

16:03

У Украины есть три месяца, чтобы победить РФ: генерал предупредил о возможном предательстве Запада

15:41

В МИД требуют признать посла РФ персоной нон грата за призыв к "геноциду украинцев"Видео

15:33

"Только начало": эксперт рассказал, как долго в Крыму будут взрывы

15:08

"В Америке делать нам нечего": 68-летняя Успенская вывалила грудь на "курорте" в Рязани

15:07

Уничтожены 100 единиц техники и 50 оккупантов: ВСУ разбили ремонтную базу россиян на ЛуганщинеВидео

Реклама
15:02

"Град не усмотрел": в Украине ликвидирован оккупант-метеоролог из РФ

14:59

"Срок годности подходит к концу": Майка Тайсона сфотографировали в инвалидной коляске

14:58

За преступления должны отвечать дети и внуки россиян: Ермак об обстреле ВознесенскаВидео

14:38

Худший сценарий - доллар по 100: экономист рассказал, что ждет украинские обменники до конца годаВидео

14:38

В Крыму на ТВ запустили ролик с Зеленским: киберпартизаны показали видеоВидео

14:23

"Потеряла сознание в машине и не пришла в себя": муж Писанки рассказал, как умерла его тещаВидео

13:49

Оккупанты РФ накрыли огнем многоэтажку на Николаевщине: много раненых, среди них детиВидео

13:36

Катастрофа на ЗАЭС будет расценена как нападение на НАТО: Британия и США пригрозили РФВидео

13:01

"Не было выбора": Шойгу разразился новыми фантазиями относительно причин войныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 21 августа 2022: Львам – семейные проблемы, Стрельцам – вещие сны, Козерогам – врагиВидео

12:54

"Фашистская вертикаль": у Зеленского ответили на призывы в РФ к геноциду украинцев

12:22

"Мы ехали пофотографироваться": оккупант оригинально оправдался, как попал на войнуВидео

12:18

"Закройте Крым, нам страшно": на оккупированном полуострове паника после новой "бавовны"ФотоВидео

12:18

Украинцам стоит делать запасы: продукты в Украине серьезно взлетят в цене

11:42

"Вопрос Крыма решится скоро": эксперт объяснил, как Украина будет освобождать полуостровВидео

11:41

ВСУ сбили 4 Калибра над Днепром: Залужный раскрыл деталиВидео

11:21

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

10:59

"Нет никакой пощады": дипломат РФ призвал к геноциду украинского народа

10:56

В оккупированном Бахчисарае прогремели взрывыВидео

10:54

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

Реклама
10:50

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

10:42

"Бавовна" в Сочи: возле международного аэропорта вспыхнул пожар, поднимаются клубы черного дымаВидео

10:40

Гороскоп на сегодня 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

10:34

Взрывы в тылу РФ и новое наступление: в разведке Британии дали прогноз о ситуации на фронтеВидео

10:01

Оккупанты 5 месяцев держат в плену военного медика Марьяну Мамонову, в октябре ей рожатьВидео

09:57

"Утро доброе": у Зеленского сделали заявление после новых взрывов в КрымуВидео

09:10

Климкин объяснил, кого на самом деле поддерживает президент Турции в войне в УкраинеВидео

08:50

Взрывы в Севастополе: по штабу ЧФ России ударили беспилотникомВидео

08:31

РФ разворачивает в Украине новый армейский корпус: куда перебросят наемниковВидео

08:30

"Дым идет до сих пор": ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе - мэр

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять