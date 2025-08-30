Польша депортировала 15 украинцев: в чем причина

Кратко:
- Депортированные украинцы представляли угрозу порядку на польской территории
- С начала года из страны уже насильно было выдворено 1,1 тыс иностранцев
Польские пограничники принудительно привезли к границе 15 граждан Украины, которые представляли угрозу общественной безопасности, и передали их украинской стороне. Об этом сообщает RMF24.
Отмечается, что украинские граждане, высланные из Польши, неоднократно наказывались за правонарушения. Они представляли угрозу общественной безопасности и порядку на польской территории.
Люди, привлеченные к процедуре депортации, уже неоднократно наказывались за различные преступления и правонарушения, среди которых хранение наркотических и психотропных веществ, кражи, ограбления, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, организация незаконного пересечения польской границы и др.
Данные по иностранцам были внесены в список лиц, пребывание которых на территории Польши является нежелательным. При этом им выносили запрет на повторный въезд в Польшу сроком от 5 до 10 лет.
По информации польского министерства внутренних дел, с начала года из страны уже насильно было выдворено 1,1 тыс. иностранцев.
Политика Польши в отношении Украины и украинцев - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий воспользовался правом вето и заблокировал законопроект, предусматривающий помощь гражданам Украины.
Вето нового Кароля Навроцкого на изменения в специальный закон о поддержке украинских беженцев может привести к тому, что с 30 сентября около 900 тысяч граждан Украины потеряют право на легальное пребывание в стране. Об этом сообщил польский журналист Марек Сиерант.
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил, что политическое разделение в Польше между проевропейским правительством Дональда Туска и президентом, ориентированным на сотрудничество с республиканцами, может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для Украины. Всё будет зависеть от внутренних процессов в ЕС и отношения Варшавы к историческим спорам.
Другие новости:
- Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику
- В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофе
- В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред