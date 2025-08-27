Укр
900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

Юрий Берендий
27 августа 2025, 21:35обновлено 27 августа, 22:14
900 тысяч граждан Украины в Польше могут остаться без легального статуса с 30 сентября из-за решения нового президента Польши Кароля Навроцкого.
О чем говорится в материале:

  • 900 тысяч украинцев в Польше могут потерять легальный статус
  • Легализоваться в Польше для них будет непросто
  • Вето Навроцкого относительно законопроекта о помощи украинцам ударит по самой Польше

Вето нового президента Польши Кароля Навроцкого на изменения в специальный закон о поддержке украинских беженцев может привести к тому, что с 30 сентября около 900 тысяч граждан Украины потеряют право на легальное пребывание в стране. Об этом сообщил польский журналист Марек Сиерант в эфире проекта "Суперпозиция" на YouTube.

Он пояснил, что из-за приостановления действия закона о помощи украинцам, принятого в 2022 году, все украинцы, которые сейчас имеют защиту в Польше, автоматически оказываются за пределами легального статуса.

"Что это означает? Это означает, что они тогда не имеют права на защиту, не имеют права пользоваться наравне с поляками медицинскими услугами, по крайней мере базовыми, начальными медицинскими услугами, и не имеют права легально выполнять свою работу", - указывает журналист.

При этом легализоваться в стране будет непросто, и именно такая ситуация может коснуться почти миллиона человек.

Сиерант также отметил, что в своем отчете Министерство внутренних дел и администрации Польши предупредило, что из-за этого решения государственный бюджет ежегодно может терять до 8 миллиардов злотых (более 1,5 миллиарда долларов). Такие убытки связаны с риском нелегальной работы украинцев, их выезда в другие страны или возвращения в Украину, что лишит польскую экономику налогов и страховых взносов.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Почему решение Навроцкого это выстрел в ногу - мнение эксперта

Как писал Главред, новый президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на поправку к закону об украинских беженцах. Он пояснил, что право пользоваться польской системой здравоохранения должны иметь лишь те граждане Украины, которые работают и активно интегрируются в польское общество. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на портал Gremi Personal.

Директор компании Юрий Григоренко отметил, что украинцы существенно способствуют развитию польской экономики. Так, более 800 тысяч официально платят взносы в ZUS, что составляет две трети от всех иностранных работников страны. В то же время новый подход власти может поставить под угрозу систему социальной защиты беженцев.

По его словам, если с 1 октября специальный закон не вступит в силу, сотни тысяч украинцев будут вынуждены срочно легализовать свое пребывание по старым правилам, что может серьезно ударить по рынку труда и экономике Польши.

Политика Польши в отношении Украины и украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий воспользовался правом вето и заблокировал законопроект, предусматривающий помощь гражданам Украины.

Как сообщил в соцсети X вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, это решение привело к тому, что Украина фактически потеряет доступ к терминалам Starlink, которые финансировались Варшавой.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отметил, что политическое разделение в Польше между проевропейским правительством Дональда Туска и президентом, ориентированным на сотрудничество с республиканцами, может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для Украины. Всё будет зависеть от внутренних процессов в ЕС и отношения Варшавы к историческим спорам.

Другие новости:

О персоне: Кароль Навроцкий

Кароль Тадеуш Навроцкий (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; род. 3 марта 1983) - новоизбранный президент Польши, польский историк, общественный и политический деятель и деятель местного самоуправления. С 2021 года возглавляет Институт национальной памяти.

Он считает себя "гражданским кандидатом", который положит конец "польско-польской войне". Заявил, что готов поддержать "любое польское правительство, которое требует эксгумации польских жертв на Волыни", а вопрос истории и социальной ответственности называет своими "разграничительными линиями".

Осуждает попытки преуменьшить последствия Волынской трагедии для улучшения польско-украинских отношений. Навроцкий выступает против членства Украины в НАТО или Евросоюзе, пока страна не признает ответственности за геноцид поляков на Волыни. Некоторые СМИ характеризуют его позицию как антиукраинскую.

Поддерживает завершение российско-украинской войны мирным соглашением, но утверждает, что вопрос территориальных уступок должно решать европейское сообщество, а также сама Украина. Также решительно выступает против России, утверждая, что она "является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши Польша Кароль Навроцкий
