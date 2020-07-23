Полтавский угонщик с полицейским-заложником поехал в Киев / Полтавщина

В Полтаве полицейские после переговоров с похитителем автомобиля предложили ему обменять заложника (на руководителя уголовного розыска полиции Полтавщины полковника Шияна) и выехать за пределы города.

Об этом сообщает местный портал Полтавщина.

Известно, что угонщик покинул черту города. Его сопровождают автомобили с правоохранителями.

Также сообщается, что в ходе переговоров с мужчиной полиция предложила ему свободно выехать за пределы города - ради исключения возможность взрыва гранаты. Он согласился на это предложение, взял с собой гранату и поехал на автомобиле за пределы Полтавы - по трассе в сторону Киева на авто ВАЗ-2111 ("Богдан")

Напомним, в полдень 23 июля 2020 года стало известно - в центре города Полтава на улице Остапа Вишни сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по задержанию злоумышленника, который угрожал взорвать гранату РГД-5. Причина задержания мужчины - его попытка угнать авто. Кроме того, злоумышленник захватил заложника-полицейского.