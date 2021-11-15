Полтавчанка съела на улице живого голубя (видео)

То ли бедность заставила, то ли человечности не осталось / pixabay.com

Жители Полтавы, потрясены увиденным, запечатлели ужасные кадры, на которых показали, как женщина среди бела дня прямо на улице ест живое существо.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Труха. На кадрах отчетливо видно, как молодая женщина, сидя в общественном месте, есть голубя.

Птица была не то, что в перьях, а полностью живой. Однако женщину это не остановило.

Она спокойно сидела в центре Полтавы и наслаждалась пернатым.

Напомним, ранее в Шостке Сумской области женщина наткнулась на огромную змею. Она случайно обнаружила питона возле мусорных баков.

Также ранее в одной из машин столичной службы такси обнаружили змею. Это был маисовый полоз, который еще называют красная крысиная змея. Позже выяснилось, что он сбежал из плохо закрытого террариума, который находился в квартире на четвертом этаже.

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