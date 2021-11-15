Полтавчанка съела на улице живого голубя (видео)

Женщину не остановило множество свидетелей.
Жители Полтавы, потрясены увиденным, запечатлели ужасные кадры, на которых показали, как женщина среди бела дня прямо на улице ест живое существо.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Труха. На кадрах отчетливо видно, как молодая женщина, сидя в общественном месте, есть голубя.
Птица была не то, что в перьях, а полностью живой. Однако женщину это не остановило.
Она спокойно сидела в центре Полтавы и наслаждалась пернатым.
Напомним, ранее в Шостке Сумской области женщина наткнулась на огромную змею. Она случайно обнаружила питона возле мусорных баков.
Также ранее в одной из машин столичной службы такси обнаружили змею. Это был маисовый полоз, который еще называют красная крысиная змея. Позже выяснилось, что он сбежал из плохо закрытого террариума, который находился в квартире на четвертом этаже.
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