Как ликвидировали "полтавского террориста" Скрипника: Аваков показал видео

Арсен Аваков показал, как ликвидировали Романа Скрипника / Скриншот с pl.npu.gov.ua

Глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео, на котором запечатлен момент ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрипника.

Министр внутренних дел разместил видео в своем аккаунте в Twitter и уточнил, что Скрипника сначала ликвидировал снайпер, а потом злоумышленник подорвался на своей гранате.

На видео запечатлены мужчины, которые стоят рядом. Один из мужчин, похожий на правоохранителя, отбежал от другого. Потом второй мужчина упал, и его разорвало.

Как был ликвидирован "полтавский террорист": видео с места происшествия