Помогли тысячам уклонистов: в Киеве разоблачили работников РТЦК на масштабной афере

Что сообщили в ГБР:
- Схему незаконного уклонения от мобилизации организовали должностные лица одного из РТЦК
- У фигурантов нашли и изъяли немало наличных и дорогие автомобили
- Подозреваемым грозит до 15 лет в тюрьме
В Киеве задержали трех работников Голосеевского РТЦК и СП и трех гражданских лиц, которым удалось организовать схему по незаконному уклонению от мобилизации нескольких тысяч военнообязанных.
Как сообщили в ГБР, они вместе с председателем ВВК Голосеевского района предоставляли мужчинам, которые намеревались избежать прохождения военной службы, соответствующие "услуги".
"Один из разоблаченных - председатель ВВК - уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы", - отметили в ведомстве.
В частности он организовал гражданских для поиска клиентов и собирал все необходимые документы и передавал их в РТЦК. Таким образом мужчинам изготавливали пакеты военно-учетных документов об их снятии и исключении с воинского учета.
"Во время обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных", - говорится в сообщении.
Стоимость "услуг" преступной группировки варьировалась от 2 до 15 тысяч долларов США. У подозреваемых изъяли более 1,2 миллионов долларов США, 45 тысяч евро наличными и 11 автомобилей стоимостью более 100 тысяч долларов каждый.
Сейчас следствие исследует обстоятельства о причастности к совершению уголовных преступлений других сотрудников РТЦК и СП города Киева, а подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Что такое ГБР?
Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.
Расследования и обыски в результате незаконных схем у чиновников
Недавно правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Их подозревают в незаконном оформлении инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы.
Впоследствии в Офисе прокурора сообщили, что первые результаты служебного расследования указывают на то, что больше всего прокуроров имеют группы инвалидности в Хмельницкой и Черкасской областях.
Проверку организовали после того, как появилась информация, якобы председатель МСЭК оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Таким образом почти все прокуроры области получили инвалидность второй группы.
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