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После достройки СП-2 над Украиной нависнет огромная опасность – эксперт

21 марта 2021, 16:31
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Если Северный поток-2 достроят, увеличится риск конфронтации между Киевом и Москвой, предупредил эксперт.

Из-за достройки Северного потока-2 Киеву светят огромные военные риски, полагает Загородний
Эксперт полагает, что из-за достройки Северного потока-2 Украине светят огромные военные риски / Reuters

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний полагает, что строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено, и это несет для Украины огромные риски, в первую очередь – военные.

Российскую Федерацию от масштабной агрессии в отношении украинского государства останавливало то, что по нашей территории идет труба, по которой российский газ транспортируется в Европу, а после достройки потока этого "предохранителя" не будет, рассказал эксперт на чате в Главреде.

Собеседник полагает, что после завершения строительства Северного потока-2 риски конфронтации между Украиной и РФ увеличатся.

"Скорее всего, Северный поток-2 достроят. Сколько бы ни говорили о пророссийскости Трамп (бывший американский президент – Ред.), тем не менее, именно он приостановил этот проект: санкции, которые при нем ввели США, действительно остановили процесс строительства", – заявил аналитик.

По его мнению, нынешний глава Штатов Джо Байден придерживается других принципов, не хочет ссориться с союзниками, в частности с Германией, а потому де-факто предлагает позволить ей завершить строительство трубопровода.

Напомним, для транспортировки газа в Европу Россия использует газотранспортную систему Украины. Киев опасается, что после запуска Северного потока-2 РФ больше не будет качать "голубое топливо" через украинскую ГТС.

Строительство газопровода Северный поток-2 – что нужно знать

  • Северный поток-2 начали строит в 2018 году. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG.
  • В проекте предусмотрено строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.
  • Против Северного потока-2 активно выступили Украина и США. Американские власти ввели санкции для того, чтобы помешать строительству трубопровода. Позже ограничительные меры расширяли.
  • Сроки завершения строительства Северного потока-2 не раз меняли.
Дональд Трамп Джо Байден Тарас Загородний Северный поток-2
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