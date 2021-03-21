После достройки СП-2 над Украиной нависнет огромная опасность – эксперт

Эксперт полагает, что из-за достройки Северного потока-2 Украине светят огромные военные риски / Reuters

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний полагает, что строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено, и это несет для Украины огромные риски, в первую очередь – военные.

Российскую Федерацию от масштабной агрессии в отношении украинского государства останавливало то, что по нашей территории идет труба, по которой российский газ транспортируется в Европу, а после достройки потока этого "предохранителя" не будет, рассказал эксперт на чате в Главреде.

Собеседник полагает, что после завершения строительства Северного потока-2 риски конфронтации между Украиной и РФ увеличатся.

"Скорее всего, Северный поток-2 достроят. Сколько бы ни говорили о пророссийскости Трамп (бывший американский президент – Ред.), тем не менее, именно он приостановил этот проект: санкции, которые при нем ввели США, действительно остановили процесс строительства", – заявил аналитик.

По его мнению, нынешний глава Штатов Джо Байден придерживается других принципов, не хочет ссориться с союзниками, в частности с Германией, а потому де-факто предлагает позволить ей завершить строительство трубопровода.

Напомним, для транспортировки газа в Европу Россия использует газотранспортную систему Украины. Киев опасается, что после запуска Северного потока-2 РФ больше не будет качать "голубое топливо" через украинскую ГТС.

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