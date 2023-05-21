"После контрнаступления армии РФ будет хана": ВСУ идут вперед – замкомбата ДШБ

ВСУ долго сдерживали продвижение противника, нанося ему максимальные удары, пояснил Рустам Реметов.

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ВСУ готовы к контрнаступлению / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Контрактники и мобилизованные в рядах ВСУ успешно выполняют свои задачи. Они готовы воевать, чтобы выбить врага со своей земли, но не готовы стоять в обороне, заявил заместитель командира батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады капитан Рустам Реметов.

"Парни штурмуют, штурмуют и штурмуют. Без откатов. А противник панически убегает", — рассказал он Фактам о ситуации на фронте накануне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Украинский офицер пояснил, что ВСУ долго сдерживали продвижение противника, нанося ему максимальные удары, чтобы он нес как можно больше потерь.

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"А в то время в разных точках Украины шло создание и укомплектование новых бригад, наши военные проходили обучение в разных странах. Такова была цель — мы держим удар, а другие готовятся", — говорит он.

Комментируя предстоящие действия ВСУ по освобождению оккупированных территорий заместитель комбата высказал уверенность в том, что контрнаступление состоится.

"И вот тогда российской армии просто хана. Мы обязательно отвоюем захваченные территории, противник будет разбит, Победа будет за нами в любом случае. Благодаря нашим могущественным офицерам, сержантам, адекватным солдатам все будет хорошо", — уверен он.

Собеседник также обратил внимание на то, что при наступлениях соотношение потерь атакующих и держащих оборону один к трем-восьми.

"А у нас сейчас такая ситуация, что мы выкашиваем российские позиции, у них есть погибшие, раненые, пленные, а у наших групп при штурмовых действиях даже погибших нет. Вот это я считаю классным результатом", — добавил Реметов.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

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