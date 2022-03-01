"После удара ракетой в центре Харькова Россия – государство-террорист" – Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Харькова/ Instagram Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Харькова, во время которого ракета попала в облгосадминистрацию на центральной площади города. Это повлекло за собой десятки жертв. По словам главы государства, после такого Россия – государство-террорист.

Об этом президент Украины сказал в видеообращении. Он отметил, что по центральной площади Харькова ударили с территории Белгородской области России.

При этом Зеленский подчеркнул, что вблизи центральной площади, как и в других обстрелянных оккупантом частях города, не было военных целей.

"На площади не было военных целей, как и в тех районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета в центральную площадь – это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит, никто не забудет. Этот удар по Харькову является военным преступлением, это является государственным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия – государство-террорист, это очевидно и должно быть официально", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал все государства мира немедленно отреагировать на такую преступную тактику агрессора. По его словам, другие страны должны признать, что Россия осуществляет государственный терроризм, и РФ должна нести ответственность в международных судах.

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Для защиты Киева назначили главу военной администрации

Также он отметил, что для России сейчас наиболее важными мишенями являются Киев и Харьков. Враг будет пытаться прорваться в Киев так, как сейчас пытается прорваться в Харьков. Поэтому, по словам Зеленского, сейчас в приоритете для государства оборона своей столицы. "Защитим Киев – защитим страну", – подчеркнул Зеленский.

Для защиты Киева появится глава военной администрации. Виталий Кличко остается мэром Киева и будет работать совместно с военным головой, а после войны всё вернется на свои места, сказал президент. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич.

Украина отзывает своих послов из двух стран

"Наши дипломаты сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения в отношении тех государств, которые изменили своему слову и международному праву", – сказал Зеленский.

Так Украина немедленно отзывает:

посла Украины в Кыргызстане – на консультации за оправдание агрессии против Украины,

посла из Грузии – за преграды для добровольцев, которые хотят помочь Украине защищаться, и за моральную позицию в отношении санкций.

Также президент поблагодарил врачей, которые спасают жизни людей в непростых условиях, и всех украинцев, которые помогают защищать Украину.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны 24 февраля и до сих пор – они составляют 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.

Ранее Министр обороны Алексей Резников заявил: обстрелы российскими войсками мирных городов показывают, что у оккупантов больше нет сил воевать с вооруженными украинцами. Враги ведут себя как трусы.

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