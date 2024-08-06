Приблизит конец войны: политолог назвал фактор развала системы власти в РФ

Российский диктатор Владимир Путин рано или поздно покинет пост президента РФ, что может привести к развалу структуры власти в стране. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог Александр Морозов.
"Путин - краеугольный камень кремлевской конструкции. И если вынуть из нее эту фигуру, конструкция если не развалится, то резко просядет на бок", - отметил он.
Политолог также отметил, что можно лишь пожелать следующей администрации США пошатнуть этот механизм. Он предположил, что США попытаются сделать это с помощью Саудовской Аравии через соглашение по ОПЕК. Однако ситуация может развиваться гораздо быстрее, если найти способ удалить Путина из конструкции власти в России.
"Подобное действие значительно приблизило бы окончание войны или переговоры, которые закончились бы разумным результатом", - резюмировал Александр Морозов.
Смотрите видео, в котором Александр Морозов рассказал, почему сейчас невозможны переговоры Украины и РФ:
Кто такой Александр Морозов
Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.
В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате атаки на аэродром "Морозовск" в Ростовской области был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад с боеприпасами, сообщает пресс-служба Главного управления разведки.
Российские оккупанты несколько продвинулись на Покровском направлении в Донецкой области, но это стало возможным не из-за превосходства в живой силе, а потому, что они не жалеют своих солдат и прокладывают себе путь через мертвые и раненые тела "товарищей по оружию", рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.
Российские подводные лодки потеряли возможность полноценного ремонта. Вопрос лишь в том, когда страна-агрессор останется без еще как минимум четырех подводных лодок. Для их ремонта необходимо отправить их в оккупированный Севастополь, который находится в зоне поражения ВСУ. Как пишет Defence Express, поражение подводной лодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота РФ выявило проблему - у врага нет возможности ремонтировать свои подводные лодки в Черном море.
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