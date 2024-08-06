Приблизит конец войны: политолог назвал фактор развала системы власти в РФ

Потеря российским диктатором Путиным реальной власти в России может привести к окончанию войны или к переговорам с "разумным результатом", считает политолог.

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Политолог назвал фактор развала системы власти в РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин рано или поздно покинет пост президента РФ, что может привести к развалу структуры власти в стране. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог Александр Морозов.

"Путин - краеугольный камень кремлевской конструкции. И если вынуть из нее эту фигуру, конструкция если не развалится, то резко просядет на бок", - отметил он.

Политолог также отметил, что можно лишь пожелать следующей администрации США пошатнуть этот механизм. Он предположил, что США попытаются сделать это с помощью Саудовской Аравии через соглашение по ОПЕК. Однако ситуация может развиваться гораздо быстрее, если найти способ удалить Путина из конструкции власти в России.

"Подобное действие значительно приблизило бы окончание войны или переговоры, которые закончились бы разумным результатом", - резюмировал Александр Морозов.

Смотрите видео, в котором Александр Морозов рассказал, почему сейчас невозможны переговоры Украины и РФ:

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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