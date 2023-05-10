Пригожин соврал: из-под Бахмута убегали не оккупанты 72-й бригады РФ - майор ВСУ

Из-под Бахмута убегали "вагнеровцы", а оккупантов из 72-й бригады ВСУ уничтожили на их позициях.

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Евгений Пригожин, российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин соврал о том, что из-под Бахмута якобы сбежали российские солдаты из 72-й бригады РФ. На самом деле, эта бригада была разгромлена. Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил бывший командир полка "Азов" майор ВСУ Максим Жорин.

Оказывается, что Пригожин просто хотел скрыть информацию о том, что с поля боя бегут его "вагнеровцы". Бегство оккупантов произошло благодаря действиям ВСУ, которые отбили достаточно большую территорию.

"На этих позициях стояли "вагнеровцы" и 72-я бригада РФ. Пригожин много говорил, что вроде 72-я бригада РФ сбежала, а "вагнеровцы" - молодцы. Нет, 72-я, в отличие от "вагнеровцев" пыталась держать позиции, а "вагнеровцы" убегали с позиции сразу после начала штурмов. Большинство из них погибли именно при попытке побега. А 72-ю выбили и уничтожили. Их позиции взяты под контроль", - говорит Жорин.

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Бывший командир отметил, что с участка, который отбили украинские военные, в дальнейшем можно будет вести наступление.

Пригожин рассказал о реальной ситуации на фронте

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте, если не будет решен вопрос с боеприпасами. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.

После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения Минобороны и 72-й бригады.

Позже Пригожин жестко набросился на российского диктатора якобы из-за снарядного "голода" у "вагнеровцев".

Командир тактической группы "Азов" Андрей Билецкий заявил, что 72-я бригада Вооруженных сил РФ понесла разгромные потери. ВСУ уничтожили 6 и 8 роты бригады и разбили бригадную разведку.

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