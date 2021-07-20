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"Приму это как приказ": Верещук заявила о желании стать министром обороны

20 июля 2021, 16:50
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Нардеп подтвердила, что готова возглавить ведомство.

Ирина Верещук
Ирина Верещук хочет стать министром обороны / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что готова стать министром обороны.

Она призвала журналистов дождаться сначала решения действующего министра Андрея Тарана об отставке. Нардеп под Верховной Радой объяснила, почему именно она должна возглавлять ведомство.

"Я бы согласилась (стать министром обороны. – ред.). Я уже это говорила тысячу раз – я приму это как приказ. Прекрасно понимаю, работая в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны, что требуется для сегодняшней армии. Министерство обороны – это именно тот политический орган, где во главе должен стоять политик, человек, который умеет делать политику, разбирается в этом. Является менеджером и, фактически, обслуживает войско, которое воюет", – сказала Верещук.

Верещук отметила, что разделение полномочий, финансирование зарплат, вопросы жилья для военных и многое другое – это все вопросы министра обороны.

"А война, все, что касается стратегии, это вопрос командующего ВСУ и тех, кто воюет", – добавила она.

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Напомним, слухи об отставке министра обороны Украины Андрея Тарана появились после того, как министр МВД Арсен Аваков подал в отставку.

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В СМИ появилась информация, что на заседании фракции Слуга народа будут два кадровых обсуждения. Речь идет о замене министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи. Также на повестке дня обсуждение претензий, которые существуют к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Ранее в украинском Министерстве обороны угодили в конфуз, крайне неоднозначно прокомментировав слух о возможной отставке руководителя ведомства Андрея Тарана.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока что – фальцет" - написали в Facebook от его имени.

Соответственно, сотрудники Минобороны перепутали понятия "фальшстарт" и "фальцет" [особую технику пения, при которой мужской голос сильно отличается от обычного тембра и похож по высоте издаваемых нот на женский - Главред].

Слуга народа Ирина Верещук Андрей Таран
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