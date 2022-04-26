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"Принципиально новая фаза": Украина переводит ВСУ на оружие НАТО – Кулеба

26 апреля 2022, 22:35

Для Украины это исторический момент, подчеркнул глава украинского МИД.

Дмитрий Кулеба после встречи с Лавровым в Турции
Украина переводит ВСУ на оружие НАТО – Кулеба/ Reuters

Украина переходит в принципиально новую фазу – переводит свои Вооруженные силы на оружие НАТО.

Для нашего государства это исторический момент. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", – отметил глава МИД.

Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский смог убедить американского лидера Джо Байдена в том, что пришло время это сделать. После этого наше государство уже получило гаубицы, однако потом к нам прибудет еще больше оружия, говорит Кулеба.

Он подчеркнул, что это исторический момент.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

Напомним, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ и украинский народ заставили мир поверить в то, что Киев может одержать победу над Москвой. Именно поэтому западный мир наращивает военную поддержку украинской армии.

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