"Приспосабливается ради благополучия": Фокин раскритиковал Кравчука

Витольд Фокин (в центре) / УНИАН

Экс-премьер-министр Украины и бывший заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта на Донбассе Витольд Фокин рассказал, как ему работалось в ТКГ вместе с непосредственным начальником ‒ Леонидом Кравчуком.

Детально на эту тему бывший чиновник высказался в интервью порталу Kp.ua. Фокин утверждает, что долго колебался перед тем, как дать согласие на работу в ТКГ.

"Вопрос ‒ смогу ли работать с Кравчуком, не возникал. Был уверен – смогу. Тем не менее, мы встретились и долго обсуждали возможность выполнения Минских соглашений не в ущерб интересам Украины. Пришли к обоюдному согласию: такая возможность существует, несмотря на трудность выполнения некоторых пунктов мероприятий и слабую аргументацию последовательности их выполнения", – сказал чиновник.

Кроме того, Фокин признался, что с момента своей отставки с поста премьера (в далеком 1992-м) и до начала работы в ТКГ не общался с Кравчуком ‒ по причинам морального толка.

"В этом не было ни нужды, ни интереса. С Леонидом Макаровичем мы разные люди. Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Без труда меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегда "лучше быть, чем казаться", – подытожил экс-премьер.

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Участие Витольда Фокина в ТКГ по Донбассу - что было ранее: