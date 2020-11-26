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"Приспосабливается ради благополучия": Фокин раскритиковал Кравчука

26 ноября 2020, 14:09

Витольд Фокин подверг довольно жесткой критике своего бывшего начальника.

Фокин
Витольд Фокин (в центре) / УНИАН

Экс-премьер-министр Украины и бывший заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта на Донбассе Витольд Фокин рассказал, как ему работалось в ТКГ вместе с непосредственным начальником ‒ Леонидом Кравчуком.

Детально на эту тему бывший чиновник высказался в интервью порталу Kp.ua. Фокин утверждает, что долго колебался перед тем, как дать согласие на работу в ТКГ.

"Вопрос ‒ смогу ли работать с Кравчуком, не возникал. Был уверен – смогу. Тем не менее, мы встретились и долго обсуждали возможность выполнения Минских соглашений не в ущерб интересам Украины. Пришли к обоюдному согласию: такая возможность существует, несмотря на трудность выполнения некоторых пунктов мероприятий и слабую аргументацию последовательности их выполнения", – сказал чиновник.

Кроме того, Фокин признался, что с момента своей отставки с поста премьера (в далеком 1992-м) и до начала работы в ТКГ не общался с Кравчуком ‒ по причинам морального толка.

"В этом не было ни нужды, ни интереса. С Леонидом Макаровичем мы разные люди. Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Без труда меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегда "лучше быть, чем казаться", – подытожил экс-премьер.

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Участие Витольда Фокина в ТКГ по Донбассу - что было ранее:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа подписал указ о назначении Витольда Фокина заместителем главы Украинской делегации в ТКГ по Донбассу.
  • Позднее в интервью Фокин заявил, что особый статус должен распространяться на все территории Донбасса, а амнистию нужно предоставить всем участникам вооруженного конфликта.
  • На заседании комитета Рады по вопросам государственной власти 29 сентября Фокин сказал, что он не увидел факта войны между Украиной и Россией на Донбассе.
  • 30 сентября президент Зеленский подписал указ об отставке Фокина, в котором подчеркнул, что политик отошел от справедливой оценки ситуации с российско-украинским конфликтом.
война на Донбассе Витольд Фокин ТКГ Леонид Кравчук новости Украины
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