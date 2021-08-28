Привилегии для привитых в "зеленой" зоне: в Минздраве назвали условие

Ляшко рассказал об условиях для привилегий привитых украинцев / УНИАН

В Минздраве заговорили о привилегиях для вакцинированных жителей "зеленых" зон Украины и рассказали о том, как страна переживет очередной локдаун.

Как пишет РБК-Украина, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, власти рассматривают возможность того, что в случае роста заболеваемости и перехода в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики все-таки продолжат работать.

Однако, это будет возможно лишь при условии вакцинации и коллектива, и посетителей.

"Мы в ближайшее время проанонсируем эти условия. Так же, как это было со школами, мы предупредили об этом еще в июле, заранее", - заявил Ляшко.

В частности, он отметил, что для "красного" уровня эпидугрозы ведомство будет вводить послабления для вакцинированных. Причем независимо от того, какой процент украинцев к тому времени получит прививки.

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"Какие-то привилегии для вакцинированных и дополнительные ограничения для тех, кто не вакцинирован, при зеленой зоне мы можем вводить тогда, когда будет привита хотя бы половина граждан", - заключил чиновник.

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Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что об отмене масочного режима в Украине говорить пока не стоит. Маски останутся с нами до конца пандемии коронавируса.

Ранее Главред писал, что в поощрение вакцинированным винничанам местная власть решила разыграть среди них множество ценных призов. Главным из сотни подарков будет автомобиль. Также разыграют велосипеды и телевизоры.