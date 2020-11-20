Проходит срочная эвакуация: в военном госпитале под Львовом произошел взрыв

Под Львовом взрыв кислорода в госпитале / УНИАН

В военном госпитале вод Львовом произошел взрыв во время заправки кислорода. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, происходит срочная эвакуация больных.

"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько десятков пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", — написал Садовой в Telegram.

Он отметил, что бригады скорой уже выехали.

"Наши коммунальные учреждения — Больница скорой помощи и 8-я больница — готовы принять пациентов. Не думал, что новый "ковидний" корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро", — добавил Садовый.​

Позже Садовой в Facebook написал, что в госпитале Винников пациентам не могут поставить кислород.

"Всего в больнице 60 кислородозависимых больных. 30 примет к себе больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу", — написал мэр.

Причины инцидента пока не уточняются.

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