Пули попали в ноги, легкие, печень: украинец под шквальным огнем вывозил людей из горячих точек

Сергей Иванчук, рискуя жизнью, вывозил людей из горячих точек / Фото fakty.ua

29-летний Сергей Иванчук из Полтавы, который до войны мечтал о карьере оперного певца в Италии и занимался IT-технологиями, после вторжения российских оккупантов эвакуировал людей из самых горячих точек — Ахтырки и Харькова. 10 марта он сам попал под шквальный обстрел. В машину, в которой находились еще пассажиры и два кота, попало 30 пуль, пять из которых — в волонтера.

Пули и осколки повредили диафрагму легких и изранили все тело, пройдя в нескольких миллиметрах от позвоночника. Украинским медикам удалось спасти жизнь мужественного украинца. Сейчас он в Германии, где продолжает лечение, пишут Факты.

Как рассказывает мать Сергея Елена Иванчук, с первого дня войны ее сын стал помогать раненым военным в местном госпитале. Потом сел в свою машину и стал развозить в соседние Харьковскую и Сумскую области гуманитарную помощь. Обратно Сергей забирал людей, которые бежали от войны.

10 марта мужчина, как обычно, поехал эвакуировать людей. Через несколько часов он опубликовал в Facebook фото машины, загруженной бронежилетами, лекарствами, а потом Сергей перестал выходить на связь.

"Сначала я ничего не знала о судьбе сына. Утром на следующий день обратилась в волонтерские пункты, никто ничего не знал. Помогли друзья Сергея. От них я узнала, что на выезде из Харькова его машину обстреляли рашисты… Сын, переживая этот ад, думал об одном — поскорее добраться до украинского блокпоста. Но пули все летели. Он и пассажиры как-то интуитивно вовремя прятали головы, и это помогло избежать самого страшного", - рассказала женщина.

Сергею отстрелило пальцы на руке. Пули попали в ноги, спину, легкие, печень. Всего в машине более 30 пулевых отверстий. Мужчина довез людей до блокпоста, остановился и отключился.

"Хорошо, что рядом в машине были врач-реабилитолог Виктория Форостина и ее Сергей, именно эту семью мой сын эвакуировал. Врач вовремя придавила своей ладонью рану от пули на спине моего сына и таким образом спасла ему жизнь", - говорит женщина.

Читайте такжеМалыша взрывной волной отбросило на крышу: во время обстрела Харькова погиб отец и 5-месячный ребенокСкорая помощь довольно оперативно забрала Сергея в реанимационное отделение Харьковской городской больницы неотложной помощи № 4. Там он был 16 дней. Медики говорили, что мужчина потерял много крови, шансы на жизнь были мизерные.

В общей сложности Сергей перенес 5 операций, половину мизинца ампутировали.

Сейчас Сергей Иванчук вместе с матерью находится в Германии. Ему сделали две операции на пальце, идет реабилитация поврежденных печени и легких. Кроме того, медики планируют сшить сухожилия на пальце, так как мужчина - левша и играет на трех музыкальных инструментах.

Как сообщал Главред, в Буче Киевской области российские оккупанты расстреляли, а потом переехали танком мирного жителя Александра Шевчука, который перевозил раненых в больницу. Жестокое убийство украинца произошло еще 7 марта. Почти месяц машина, в которой ехал мужчина, стояла на дороге в центре Бучи, а в ней лежало тело Александра.

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