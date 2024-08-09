"Путин увяз на украинском фронте": Золотарев оценил угрозу от РФ для стран Балтии

У российского диктатора Путина есть желание прощупать на прочность 5 ст. Устава Альянса.

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Андрей Золотарёв оценил угрозу со стороны РФ для стран Балтии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, МО РФ

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв считает, что если бы с Украиной у России всё получилось, то страны Балтии были бы следующими жертвами агрессии.

"Возможно, была бы "Нарвская народная республика" или что-нибудь в районе Сувалкского коридора. Но пока Украина не сломалась, пока Путин увяз на украинском фронте, ничего серьёзного там не произойдёт", - сказал Золотарев во время чата на Главреде.

При этом политолог считает, что у российского диктатора Путина есть желание прощупать на прочность 5 ст. Устава Альянса.

"Напомню, уже были прецеденты, например, когда Индия возвращала Гоа. Это была Португальская колония, конституционно она была закреплена как территория Португалии. Но, тем не менее, индийская армия и флот военным путём осуществили почти бескровную операцию по захвату Гоа. И никаких телодвижений со стороны НАТО не было", - напомнил он.

"Или другой пример – когда у Нидерландов был конфликт с Индонезией, НАТО даже не почесалось. Так же было, когда едва не столкнулись два члена НАТО – Греция и Турция – во время Кипрского кризиса", - добавил Золотарев.

По мнению политолога, многие абсолютизируют НАТО, но внутри Альянса очень большие проблемы.

"Единственный вопрос – не станут ли страны Балтии тем полигоном, где будет испытываться НАТО на прочность. Впрочем, пока держится Украина, страны Балтии и Польша могут спать спокойно", - резюмировал он.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Риск нападения РФ на страны Балтии

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что в настоящее время сохраняется лишь потенциальная угроза для Латвии, Литвы и Эстонии со стороны агрессора России. Реальной она может стать только в том случае, если Украина проиграет войну.

Высокопоставленный командир в Вооруженных силах Эстонии Мати Тикерпуу сообщил, что армия сможет противостоять нападению России в течение двух недель до того, как поступит поддержка НАТО.

Страна-агрессор Россия скорее всего не будет нападать на страны Балтии, считает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. Чисто технически у российских захватчиков могло бы хватить сил на то, чтобы эти страны оккупировать, но для РФ это на самом деле не имеет ни экономического, ни геополитического смысла. Более того, Россия не сможет вести войну на два фронта.

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