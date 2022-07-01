Пытались "нарыть" данные о военных и позициях ВСУ под Киевом: СБУ накрыла сеть агентов Кремля

фсб, блокпост, ВСУ / "Прямий", Reuters

В Киеве разоблачили российских агентов, которые вели разведку позиций ВСУ вокруг Киева, пытались продвинуть пропаганду РФ и определяли геолокацию стратегических объектов. Об том заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Украинские правоохранители задержали 4 агентов. Они призывали украинцев поддерживать оккупантов.

Деятельность группы агентов контролировали оккупанты из "ЛНР" и российские разведчики. Между участниками было четко распределены сферы ответственности за выполнение задач.

Как оказалось, два агента разведывали позиции ВСУ, устанавливали расположение объектов критической инфраструктуры, собирали данные о нынешних и бывших украинских военных и правоохранителях.

Среди российских агентов был и бывший работник правоохранительных органов в Донецкой области. Именно он отвечал за распространение в мессенджерах пропаганды, которая была нацелена на дальнейшую поддержку российских военных. Этот предатель привлекал к "работе" айтишника из Гостомеля Киевской области.

У российских агентов нашли пророссийскую символику, средства связи и электронные носители информации.

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Напомним, ранее Государственное бюро расследований задержало руководителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариупольском городском совете Владимира Клименко. Согласно данным следствия, он призывал к свержению власти в Украине и работал на Россию.

Личность Клименко примечательна тем, что в разное время он был связан с Януковичем, Королевской и Медведчуком. При этом Клименко якобы является бывший мужем так называемой "экс-генпрокурора" оккупированного Крыма Натали Поклонской.

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