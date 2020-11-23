Пытаются захватить власть во Львове: Садовой обвинил партию Порошенко

Андрей Садовой / УНИАН

Действующий мэр Львова Андрей Садовой обвинил членов партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) в попытке узурпировать власть в городе ‒ через экстренный созыв сессии новоизбранного горсовета депутатов.

Текст своего обвинения чиновник опубликовал в социальной сети Facebook. Садовой утверждает, что Европейская солидарность попытается избрать лояльного секретаря горсовета, который и будет и.о. мэра Львова ‒ до тех пор, пока будут пересчитывать голоса во втором туре выборов мэра.

"Этой ночью состоялась неслыханная вещь, которая имеет целью узурпировать власть в городе, несмотря на волеизъявление львовян. Городская избирательная комиссия приняла решение перенести дату первой сессии городского совета с 3-го декабря на 24-е ноября ‒ уже завтра. Хотя предварительно та же ТИК назначила заседание на 3 декабря, чтобы провести присягу и депутатов, и городского голову одновременно. Действовали ночью, без лишних глаз, без журналистов и приняли решение, которое никак не касается вчерашних выборов", ‒ говорится в тексте.

По мнению Садового, в случае успеха Европейской солидарности Львов фактически останется временно без мэра ‒ поскольку его старые полномочия прекратятся, а подсчет голосов еще не успеют закончить.

"С приведением к присяге нового совета теряются полномочия предыдущего городского головы. Новоизбранного мэра к присяге завтра еще не приведут, поскольку есть предусмотренный законом время на подсчет голосов, потенциальные жалобы и иски. Поэтому новый совет заработает без нового председателя", ‒ подытожил он.

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