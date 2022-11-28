"Ракеты дальностью 800 км": Данилов назвал эффективное решение украинского энергокризиса

Секретарь СНБО Украины призвал партнеров передать для ВСУ ракеты дальностью 800 км и более.
Российские оккупанты обстреливают объекты энергосистемы Украины. В связи с этим в государстве начался настоящий энергетический кризис. Его почти сразу удастся решить с помощью ракет дальностью 800 км. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Эти ракеты Данилов считает самым эффективным способом решения проблем Украины.
"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах", - написал Данилов.
Отключение света в Украине
В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.
Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.
Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.
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