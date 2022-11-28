УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ракеты дальностью 800 км": Данилов назвал эффективное решение украинского энергокризиса

28 ноября 2022, 19:52

Секретарь СНБО Украины призвал партнеров передать для ВСУ ракеты дальностью 800 км и более.

Алексей Данилов, свет, электросеть, электроэнергия
Данилов назвал, что решит проблемы в энергетике Украины / коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты обстреливают объекты энергосистемы Украины. В связи с этим в государстве начался настоящий энергетический кризис. Его почти сразу удастся решить с помощью ракет дальностью 800 км. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Эти ракеты Данилов считает самым эффективным способом решения проблем Украины.

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах", - написал Данилов.

пост Данилова
Данилов назвал, что решит проблемы в энергетике Украины / скриншот

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Алексей Данилов ракетный удар отключения света
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:52

"Ракеты дальностью 800 км": Данилов назвал эффективное решение украинского энергокризиса

19:41

На Западе боятся, что возвращение Крыма обернется применением РФ ядерного оружия - The EconomistВидео

19:19

Ксения Мишина подогрела слухи о новом романе

19:15

Почему нельзя носить деньги в кармане или как притянуть к себе бедность

19:14

"РФ к такой войне не готовилась": на фронте назревает перелом – ГрабскийВидео

Реклама
19:00

Женский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: Тельцам – лечение, а Рыбам – духовность

18:58

Даша Кацурина рассказала фанатам, как проводит время с ДантесомВидео

18:52

"Он изнасиловал собственную страну": подготовка к трибуналу над Путиным уже началась – ПодолякВидео

18:38

Невестка Марченко показала внука-копию предателя Медведчука

18:36

Большой рейд по церквям МП: СБУ нашла пропаганду о том, что "Украины не существует"ФотоВидео

18:25

Владимир Остапчук решился на признание после слухов о разводе: "Я считаю, пришло время"

18:22

Роскошные новогодние игрушки своими руками: 5 простых идей с отличным результатом

18:13

На Украину обрушится ледяной шторм: синоптики назвали даты снежного АрмагеддонаВидео

17:52

Осколок прошел сквозь сердце: на Николаевщине погиб 22-летний пулеметчик, который прикрыл собой побратимаВидео

17:48

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

17:05

Россия готовит новую ракетную атаку: Зеленский срочно созвал заседание СтавкиВидео

17:04

"Снова одна, снова в последний раз": Каменских поделилась новостью

17:01

Успехи Украины на фронте могут стать проблемой для США – WPВидео

16:33

Вой на болотах и ракетный удар по Лавре: эксперт предрек реакцию России на запрет УПЦ МПВидео

16:10

Депутат "Единой России" во время заседания перепутал микрофон с микроскопомВидео

Реклама
16:05

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон показали, как греются обществом друг друга

15:47

"Такой фильм испохабили, клоуны": в сети высмеяли Иронию судьбы с Киркоровым и Бузовой

15:46

"Российский суп": Мила Куинс попала в скандал из-за борща

15:42

Продюсеры выбрали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда - СМИВидео

15:27

Свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК рассказали о серьезных проблемах в КиевеВидео

15:16

Лады закончились: матерям погибших оккупантов выдали циничные подарки

15:07

Игра на руку Кремлю: Армению делают жертвой конфликта в Карабахе, чтобы отвлечь мир от войны в Украине

15:03

"Через 6 месяцев я поеду в Ялту": у Зеленского сделали громкое заявление об освобождении КрымаВидео

14:47

Данилов рассказал, какие есть тайные составляющие рецепта украинской победыВидео

14:43

Россия может начать масштабную ракетную атаку в любой момент: в МВД предупредили украинцевВидео

14:42

Солистку группы Kazka раскритиковали за неудачный эксперимент с внешностью

14:32

А Влад знает: Тодоренко анонсировала третьего ребенка

14:12

Государство должно высказать позицию по Киево-Печерской Лавре, тянуть нельзя - экспертВидео

14:11

Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

14:05

"Ни связи, ни воды": звезда "Крепостной" рассказала, как ее родители выживали в ЧерниговеВидео

13:45

Вел "сепаратные переговоры" с Западом и Китаем: СМИ выяснили, кому была выгодна смерть главы МИД Беларуси

13:34

Нацсовет и Центр противодействия дезинформации подписали Меморандум о сотрудничестве (фото)

13:22

"Быть не может": у Путина не верят, что оккупанты РФ способны убраться с Запорожской АЭС

13:20

"Пышные похороны могут устроить уже ему": Лукашенко боится ликвидации русскими - оппозиционерВидео

13:08

"Ура, российский паспорт": певица из Донецка обрадовалась получению гражданства РФВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

12:54

Лукашенко может погибнуть во время "случайного" ДТП - Жданов

12:44

"Зерновая сделка" сработала: Эрдоган заявил, что войну в Украине можно закончить переговорамиВидео

12:42

Портативный генератор: как купить без растаможки и не прогадать с выборомВидео

12:29

Войска РФ по возможности пойдут на Киев, "собирателю земель" Путину нужна вся Украина – Кличко

12:25

Действуют во вред Украине: эксперт объяснил, почему запрет УПЦ МП нужен во время войныВидео

12:21

Игорь Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом после мартовского обстрела

12:04

"Заморозить войну и весной-летом начать снова": эксперты объяснили, зачем Кремлю блэкаут в Украине

11:52

Андрей Хлывнюк назвал единственного российского артиста, с которым поддерживает связь

11:26

5 секретов идеального Оливье на Новый год, о которых никто не знал: старинный рецепт салатаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять