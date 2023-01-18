Ранена беременная женщина: мэр Броваров рассказал о состоянии пострадавших от падения вертолета

Восемь человек попали в ожоговый центр, среди них четверо детей.

Мэр Броваров рассказал о состоянии пострадавших от падения вертолета/ Магнолия-ТВ, Telegram

Вследствие падения вертолета в Броварах на Киевщине в среду, 18 января, погибли 17 человек по информации по состоянию на 14:00. Пострадали 25 человек, из которых 11 – дети.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что пострадавших госпитализировали, медики оказывают им помощь.

Тем временем мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал о состоянии пострадавших. Он сообщил, что в результате падения вертолета, в частности, была ранена беременная женщина. Восьмерых человек положили в ожоговый центр, среди них четверо детей.

"В Броварскую больницу доставили 24 человека, из них – 10 детей. В ожоговый центр перевезено восемь человек, из них – четверо детей. 16 человек сейчас находятся в нашей больнице, из них – шестеро детей. Раненые находятся в травматологическом и хирургическом отделениях, а одна беременная – в гинекологическом", – рассказал он.

Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Падение вертолета с руководством МВД в Броварах

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в Броварах:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

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