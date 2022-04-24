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Рашистов гоняет в хвост и в гриву: наводчик САУ "Принцеска" стала звездой TikTok

24 апреля 2022, 17:59

Татьяна Чубар служит в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

Татьяна Чубар
Татьяна Чубар / НВ

В соцсети TikTok миллионные просмотры набирают ролики блогерши с никнеймом "princeska_13". Девушка служит в рядах ВСУ и является наводницей САУ.

Одно из видео, где защитница Украины лихо справляется с мощной военной машиной, уже набрало под 2 млн просмотров.

Смелую девушку зовут Татьяна Чубар, у нее есть двое детей. Одному ребенку 7 лет, в первый класс пошел, а второму вот будет 4 года в мае.

Она родом из города Конотоп на Сумщине. Она сейчас служит в 58-й отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

/ НВ

В интервью НВ она призналась, что хотела стать кондитером, но теперь служит в экипаже САУ и уничтожает врага на фронте.

"Я была статистиком в медицинской роте в 2017 году. Затем — декрет [за вторым ребенком]. Когда вышла — пошла в реактивную батарею", - говорит звезда Сети.

По ее словам, родные не хотели, чтобы она продолжала службу, но девушка настояла на своем.

"Я понимаю, что у меня двое детей. Я дальше хочу учиться еще на офицера, но пока не могу, потому что меня и так дома не бывает. Меня совсем дети не будут видеть. Но я хочу дальше продвигаться в этом", - говорит Чубар.

/ НВ

Она также описала свое участие в боевых действиях:

  • "Приблизительно это Черниговская область. Орки ехали по одной и той же дороге, что туда, что назад. Они пытались добраться до Киева. А мы их встречали, скажем, с цветами — с "Гвоздиками" — на большой дороге";
  • "А если еще попадаем в большое здание, где стоит куча техники… Туда бросить замедленный снаряд, он пробивает крышу, падает, ударяется — и это все выбивает внутри красиво";
  • "Мы однажды уехали на позицию. Команда такова: "Пять быстрыми — и домой". Это значит пять снарядов быстро отстрелять. Едва сделали это — новая команда: "Еще пять быстро, но замедленными снарядами". Даже командир пушки тогда помогал подавать снаряды, чтобы все сделать в темпе. Он подает, заряжающий заряжает, я навожусь, — стреляем. Как только все пять выстрелов сделали, сразу начали убегать, даже ствол на ходу складывали. И уже слышим — летит нам в ответ. На несколько метров успели отъехать, и начался обстрел нашей позиции. Мы, слава Богу, успели оттуда уехать";
  • "Однажды ДРГ вышла, а наши тоже пошли на разведку. И они попали на ДРГ. А мы работали в 4 км от них. Там было весело";
  • "Сейчас там, где мы находимся, слава Богу, пока тихо. Я думаю, что нас куда-то еще бросят, где мы будем работать и давать отпор врагу".

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте такжеСмертоносное оружие для ВСУ: Британия хочет вооружить Украину мощными САУ-"убийцами"

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viber
ВСУ TikTok война России и Украины
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