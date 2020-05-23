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Убийство нацгвардейцев на Житомирщине: стрелок рассказал свою версию

23 мая 2020, 15:30

Анатолия Захаренко в зал суда завели в бронежилет и шлеме.

Анатолий Захаренко, суд
Анатолий Захаренко (слева) в зале суда / ТСН

В Житомире проходит судебное заседание по избранию меры пресечения для Анатолия Захаренко, которого обвиняют в расстреле участников ООС у села Новоселица Попельнянского района.

Во время перерыва в судебном заседании подозреваемый рассказал журналистам свою версию убийства.

На вопрос о том, было ли убийство случайностью, обвиняемый ответил: "Это была самозащита".

Как сообщает ТСН, подозреваемого в зал суда завели в бронежилет и шлеме, а также в защитной маске.

"Их было восемь человек, а я был сам. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил органы, я сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек", - добавил подозреваемый.

Напомним, в пятницу, 22 мая, в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор ставка застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.

Согласно одной из версий, к Анатолию Захаренко, которого подозревают в убийстве семерых людей, нагрянули "гости" и обвинили его в том, что он "сдал" правоохранителям Руслана Мшанецкого – подполковника полиции, который вымогал у него взятку. Мужчину грозились изнасиловать, после чего он не стерпел и открыл огонь на поражение.

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