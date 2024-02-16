РЭБ тут ни при чем: военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ

Системы РЭБ могут снизить точность прилета, но они не повлияют на то, долетят ли дроны и в каких количествах.

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Военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Главред

Причиной того, что украинские дроны довольно редко долетают вглубь страны-агрессора России, являются не системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а количество дронов, которые для этого используются.

Средства РЭБ могут снизить точность прилета, но они не повлияют на то, долетят ли дроны и в каких количествах. Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов в интервью Главреду.

"Конечно, нет. Постоянно повторяю, что мощь РЭБ, то ли российского, то ли украинского, сильно преувеличена. Потому что дроны, которые летают на большой дальности, прежде всего имеют хорошую автономную инерциальную систему навигации, которая не зависит от спутниковых координат. Средства РЭБ могут снизить точность прилета, но не влияют на то, летят ли они и в каких количествах", – отметил Касьянов. видео дня

По его словам, на количество дронов, долетающих до цели, влияет прежде всего то, сколько их заказывают и производят.

"К сожалению, у нас повелось так, что на этой теме зарабатывают большие деньги жирные политические тузы, которые связаны с бизнесом дронов. И они поставили сумасшедшие цены на дроны большой дальности в 100-150 тысяч долларов за штуку, красная цена которого – 30-40 тысяч. Понятно, что у государства нет возможности купить много таких дронов – этому прежде всего мешают коррупция, человеческая глупость и жадность", – сказал военнослужащий ВСУ.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Запад заговорил о передаче ВСУ оружия для "глубинных" ударов. Среди рассмотренных вопросов на 19-м заседании "Рамштайн" – поставки самолетов, ПВО, ракет и артиллерии.

Также ранее разведка Британии назвала последствия ликвидации "Цезаря Куникова". Изобретательность Украины помешала России свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить морскую инициативу у РФ.

Напомним, Россия стянула на Ореховское направление еще больше войск, чем под Авдеевку. Оккупанты готовятся к повторению "Авдеевской" операции на уже деоккупированных Украиной территориях.

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