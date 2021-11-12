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Резко увеличился живот: во Львове медики удалили у 14-летней девушки гигантскую опухоль

12 ноября 2021, 20:16

В Италии ребенку сделали пересадку костного мозга.

больница
Медики вырезали опухоль / pixabay

Во Львове медики удалили из яичников 14-летней девушки 3-килограммовую кисту. Как рассказали во львовском Охматдете, у пациентки был увеличен живот, который ей мешал.

"Девочка с 9 лет болеет лейкемией. Она получала и химиотерапию, и лучевую", - говорится в сообщении.

В Италии ей произвели пересадку костного мозга. Сейчас ребенок находится в состоянии ремиссии.

"В процессе лечения пациентка имела также гормональную терапию, вероятно, это и стимулировало рост опухоли в яичнике. Родители девочки обращались в разные клиники к разным специалистам уже с новой проблемой, им рекомендовали следить за кистой, однако в какой-то момент образование достигло просто гигантских размеров. Симптомов у девочки не было - лишь значительно увеличился живот", — сообщили медики.

Львовские медики решили удалять образование. Делали это малоинвазивным методом, то есть с помощью маленьких проколов, а не разреза через весь живот. Медики удалили около 3 литров жидкости и массивную капсулу опухоли.

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"Ситуация была непростой, ведь гигантское образование в яичнике было бомбой и уже даже не замедленного действия. Компрессия окружающих органов и вероятность злокачественной трансформации самой опухоли требовали быстрого реагирования. Все запланированное в операционной нам удалось. Впереди у девочки еще длительный процесс реабилитации" – говорит детский гинеколог Элина Чайковская.

В операционной после вмешательства первыми словами девушки было то, как она похудела. Также в будущем у девушки есть шансы иметь детей. Сейчас пациентку уже выписали домой.

Ранее писали, что в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре вылечили больного, которого заграничные врачи от бессилия отправили домой. Мужчина в 31 год заболел коронавирусом и у него произошел инсульт, рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

Напомним, на Львовщине от коронавируса в один день скончалась пара пожилых людей. Муж и жена были вместе еще со школы, а затем провели месяц в одной реанимационной палате. Мужчина смог прожить без женщины только 12 часов.

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