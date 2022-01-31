Резников сообщил, будут ли объявлять в Украине мобилизацию

Резников рассказал, что сейчас нет необходимости объявлять мобилизацию / УНИАН, Facebook Генштаб ВСУ

Объявлять мобилизацию в Украине на сегодня нет необходимости.

К тому же, такие действия могут вызвать панику у населения, считает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

"Потребности в мобилизации, с точки зрения угрозы, сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет", – отметил Резников.

Он подчеркнул, что страна сейчас будет двигаться другим способом и будет работать с формированием Сил территориальной обороны.

"Их будут учить, будут нормальные полевые учения. И первые учения мы начнем с председателей ОГА, РГА, плюс КГГА, конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командование Сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет восток, юг и запад", – рассказал глава Минобороны.

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Российские войска возлеукраинской границы

Раньше Алексей Резников сообщал, что вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск Российской Федерации. По его словам, разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных различий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Однако ситуация отличается тем, что войска постоянно движутся, и эти сведения используются для информационного давления.

Также Резников заявлял о неготовности Москвы до военной операции против Украины. он подчеркнул, что россияне не создали возле украинских границ ударной группировки для реализации подобной задачи. При этом такая угроза продолжает существовать, добавил глава Минобороны Украины.

В Госдепе США при этом заявляют, что президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля. Вашингтон готов к различным сценариям, даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и заставить Россию принять последствия.

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