РФ могла атаковать Украину "супероружием" на прошлой неделе - Минобороны Британии

Российские оккупанты в прошлый четверг могли атаковать Украину "супероружием". Это стало первым таким запуском за последние несколько недель. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании, сообщает The Guardian.
Речь идет о баллистической ракете воздушного базирования "Кинжал". Последний раз оккупанты применяли эти ракеты в августе.
Оккупанты запустили ракету по военному аэродрому в центральной Украине. Сообщает, что РФ использует это оружие для атак по "важным и хорошо защищенным целям".
Удары кинжалами по Украине
Напомним, 14 декабря россияне атаковали Украину ракетами. Российские оккупанты ударили ракетой Кинжал по Староконстантинову в Хмельницкой области. Перед этим оккупанты пошли на обман - ложно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в конце концов осуществив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.
Также сообщалось о том, что в Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету Кинжал. Россияне пытаются запутать украинскую ПВО и понять особенности ее работы, говорит спикер воздушных сил.
Впоследствии в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ. Носителей для Кинжалов в РФ достаточно, а вот самих ракет не так много, пояснил Юрий Игнат. Вместе с тем представитель ВС ВСУ пояснил, что на сегодня сложно сказать, сколько противник готов их потратить. "Кинжалы" не часто применяются.
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