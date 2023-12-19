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РФ могла атаковать Украину "супероружием" на прошлой неделе - Минобороны Британии

Ангелина Подвысоцкая
19 декабря 2023, 22:29
Россияне атаковали Кинжалом военный аэродром в центральной Украине.
Кинжал, российские ракеты
РФ атаковала Украину кинжалом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Российские оккупанты в прошлый четверг могли атаковать Украину "супероружием". Это стало первым таким запуском за последние несколько недель. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании, сообщает The Guardian.

Речь идет о баллистической ракете воздушного базирования "Кинжал". Последний раз оккупанты применяли эти ракеты в августе.

Оккупанты запустили ракету по военному аэродрому в центральной Украине. Сообщает, что РФ использует это оружие для атак по "важным и хорошо защищенным целям".

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Удары кинжалами по Украине

Напомним, 14 декабря россияне атаковали Украину ракетами. Российские оккупанты ударили ракетой Кинжал по Староконстантинову в Хмельницкой области. Перед этим оккупанты пошли на обман - ложно сообщали о пусках, но затем добавили еще один борт, в конце концов осуществив пуски ракет после отбоя тревог по Украине.

Также сообщалось о том, что в Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету Кинжал. Россияне пытаются запутать украинскую ПВО и понять особенности ее работы, говорит спикер воздушных сил.

Впоследствии в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ. Носителей для Кинжалов в РФ достаточно, а вот самих ракет не так много, пояснил Юрий Игнат. Вместе с тем представитель ВС ВСУ пояснил, что на сегодня сложно сказать, сколько противник готов их потратить. "Кинжалы" не часто применяются.

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война в Украине вторжение России ракета Кинжал
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