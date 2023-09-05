РФ может прекратить боевые действия: генерал назвал одно условие

После этого не остановится война, а именно прекратятся боевые действия, говорит генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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РФ может прекратить боевые действия при одном условии, отметил Романенко/ коллаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Когда Украина сможет освободить от российских захватчиков оккупированный Крым, это станет серьезным ударом по всей системе организации войны страны-агрессора России. После этого агрессор может прекратить вести боевые действия в Украине.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает "Обозреватель". В то же время Романенко подчеркнул, что он различает понятие прекращения ведения боевых действий и прекращения войны.

Романенко согласился с выводами экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который ранее говорил, что Крым будет решающей территорией в этой войне.

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"Я соглашусь с Ходжесом. Он говорит о том, что здесь не только военная подоплека, но и военно-политическая стратегическая. Если в ближайшее время удастся освободить Крым, то это будет существенным ударом по всей системе организации войны со стороны РФ, и это может быть одним из условий прекращения ведения боевых действий", – отметил Романенко.

Также он не исключает возможности возникновения такой ситуации, когда Украина и страна-агрессор Россия после завершения войны не подпишут мирного договора, как это было с Японией, которая до сих пор по итогам Второй мировой войны не подписала такого договора с Россией. По словам Романенко, такая ситуация может возникнуть в том случае, если в РФ будет "реакционный режим, который будет вести себя соответствующим образом и с которым не удастся заключить какой-либо договор по войне".

Кроме этого, генерал-лейтенант подчеркнул, что для Украины мир будет только тогда, когда будут учтены ее интересы, а на другой договор наше государство не согласится.

Война в Украине

Ранее в ВСУ сообщили, что россияне могут иметь в Украине разветвленную сеть подземных тоннелей. Российские оккупационные войска имели более года, чтобы окопаться, подчеркнул полковник ВСУ.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что армия РФ совершила парад ошибок, до конца сентября мы можем освободить Токмак. Со стороны оккупантов может произойти волна "жестов доброй воли", ведь третья линия обороны захватчиков – тыловая, и она не имеет особой защиты, сказал эксперт.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона". Украинские силы продвинулись к позициям, которые находятся к востоку от противотанковых рвов РФ, что является частью трехслойной обороны к западу от Вербового.

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