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РФ производит почти в три раза больше снарядов, чем США и ЕС для Украины – CNN

Алексей Тесля
11 марта 2024, 17:47
РФ за день расходует на фронте около 10 тысяч снарядов в день, тогда как Украина — только 2 тысячи.
артиллерия
У РФ преимущество в артиллерийских снарядах / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/PiotrZakrzewski, Pixabay/Military_Material

Согласно анализу разведки НАТО, Россия производит за месяц 250 тысяч артиллерийских боеприпасов или около 3 миллионов в год.

В то же время США и Европа совокупно могут производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов в год для предоставления Украине, пишет CNN со ссылкой на оценки разведки НАТО и источники.

Несмотря на то, что США поставили перед собой цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года, это меньше половины ежемесячного производства РФ и такие планы пока недостижимы из-за блокирования выделения Украине 60 млрд долларов помощи.

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"То, в чем мы сейчас находимся, — это война за производство. Результат в Украине зависит от того, как каждая из сторон подготовлена к ведению этой войны", — говорит один из представителей НАТО.

Уточняется, что страна-агрессор РФ за день расходует на фронте около 10 тысяч снарядов в день, тогда как Украина — только 2 тысячи, а на некоторых участках соотношение бывает еще хуже.

Как говорят в НАТО, на сегодня российские заводы по производству снарядов работают круглосуточно, при этом в оборонном секторе РФ уже заняты около 3,5 млн человек по сравнению с 2−2,5 млн до начала полномасштабной войны.

Кроме того, также РФ также импортирует боеприпасы из Ирана, который в 2023 году прислал Москве 300 тысяч артиллерийских снарядов, а Северная Корея уже передала Кремлю миллионы снарядов.

Вместе с тем авторы уточняют, что наращивание российских вооружений все еще недостаточно для удовлетворения ее потребностей.

В этой связи западные разведчики не ожидают, что Россия достигнет значительных успехов на поле боя в краткосрочной перспективе, добавили в CNN.

Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Норвегия выделила более 150 миллионов долларов на снаряды для армии Украины. Федеральное правительство Германии внесет трехзначную миллионную сумму в чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Чехия собрала деньги на 800 тысяч снарядов для ВСУ. Всего 18 стран примут участие в помощи, инициированной Чехией. Боеприпасы должны быть в Украине в ближайшие недели.

Как сообщалось ранее, Россия может вести войну в нынешних масштабах еще 2-5 лет. В то же время аналитики считают "раздутыми" показатели самих россиян по производству оружия.

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ВСУ военная помощь война России и Украины
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