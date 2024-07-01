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РФ ударила двумя ракетами: в ВСУ назвали, чем оккупанты атаковали Киев

Алексей Тесля
1 июля 2024, 11:44
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Илья Евлаш объяснил, в чем особенность ракетного удара РФ по Киеву 30 июня.
Евлаш
Илья Евлаш прокомментировал ракетный удар по Киеву / Коллаж: Главред, Фото: t.me/kyiv_pro_office, armyinform.com.ua, mil.ru

Cпикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по Киеву в воскресенье, 30 июня.

Как подчеркнул он в ходе информационного телемарафона, российские оккупанты запустили по Киеву две крылатые ракеты "Искандер-К", при этом их удалось сбить, однако в результате падения обломков были разрушения.

"Вчера вечером, примерно в 19:30 враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура", - рассказал Евлаш.

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В то же время представитель ВС говорит, что вчерашняя атака РФ почти ни чем не отличалась, кроме того, что российские террористы атаковали столицу вечером, когда на улице присутствовало много людей.

"Однако можно сказать, что в основном противник атакует ночью достаточно серьезно своими ракетами. На этот раз они решили нанести удар вечером в половине восьмого в воскресенье, в теплый летний день, когда было много людей. Они (россияне, - ред.) так показывают свое циничное лицо каждый раз. Россия - страна-террорист и продолжает подтверждать это с каждым таким подобным ударом", - добавил Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv, t.me/kyiv_pro_office

Взрывы в Киеве и области 30 июня - последние новости по теме

Напомним, взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пострадавшим из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Как сообщалось, в Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня. На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения.

Позже стало известно о том, что среди пострадавших – ребенок. Ракетный удар по Киеву в воскресенье отличается от всех предыдущих, в частности, тем, что враг атаковал стратегической авиацией, испытывая новую тактику. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом, рассказали в Киевской городской военной администрации.

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новости Киева ВСУ Искандер ракетный удар
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