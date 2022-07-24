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РФ выдвинула новое требование в обмен на "безопасный" экспорт зерна

24 июля 2022, 16:25

Россия требует снятия санкций "в рамках продуктового соглашения".

зерно, Лавров, морской порт
Лавров выдвинул новое условие для разблокирования экспорта зерна / Коллаж УНИАН, Reuters, Александр Кубраков

После подписания соглашения о "зеленых коридорах" для экспорта зерна оказалось, что этого было недостаточно. Россия выдвигает условия для "безопасного" экспорта и требует, чтобы были сняты антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что рассчитывает на снятие санкций "в рамках продуктовой соглашения".

"После подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится", - сказал Лавров.

Лавров утверждает, что РФ якобы "готова к переговорам с Киевом" и сразу обвинил Украину в том, что именно киевские власти якобы "не хотят этих переговоров".

"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но это зависит не от нас. Украинская власть, начиная с президента и заканчивая бесчисленным количеством советников постоянно заявляет, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию", - добавил Лавров

Напомним, ранее Подоляк заявлял о том, что Украина не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данный момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

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Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту, где хранилось зерно, которое планировали отправить на экспорт. Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Как сообщал Главред, в ООН прогнозировали, что первый корабль с украинским зерном на борту мог покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что удары оккупантов по порту Одессы после подписания договора о "зерновой коридор" является очередной подлой провокацией Кремля, которая показывает, как Россия стремится к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и отметил, что верить словам России нельзя ведь она всегда найдет пути, как это не выполнять.

Россия попыталась сбросить с себя ответственность, цинично заявив Турции, что якобы "не имеет отношения к удару".

Впоследствии Москва взяла на себя ответственность за удар. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ракеты РФ якобы уничтожили военный объект и катер.

Зерновая сделка

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

Это соглашение будет действовать 120 дней, но предусмотрена возможность продления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об экспорте зерна по Черному морю является демонстрацией того, что Украины выстоит в войне против России. Он также добавил, что благодаря соглашению около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. По состоянию на сейчас в Украине в наличии зерна на 10 млрд долларов.

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