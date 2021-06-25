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Россия хочет сорвать учения Си Бриз-2021 - эксперт

25 июня 2021, 00:51
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Провокации РФ продлятся по меньшей мере вплоть до саммита Крымской платформы, прогнозирует Андрей Клименко.

флот
РФ готовится сорвать учения Си Бриз-2021 / Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Российская Федерация своими действиями в Черном море готовит меры по эскалации, целью которых является срыв учений Си Бриз-2021. И на это указывают несколько факторов. Такое мнение озвучил в комментарии Главреду главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Во-первых, по словам эксперта, морской гидрографический институт Министерства обороны Испании, который фиксирует заявки морских стран, на перекрытие районов для проведения украинских учений боевых кораблей еще с 5 июня до сих пор не опубликовал предупреждение о координатах учений, хотя должен был это сделать.

"Между тем он опубликовал координаты перекрытых районов Черного моря для российских учений, хоть те и были поданы на неделю позже. И это происходит уже второй год подряд (...) Скорее всего, это делается из-за лоббистской позиции РФ и сейчас уже приобретает признаки международного скандала", - считает Клименко.

Во-вторых, после того, как в акваторию Черного моря зашли ракетные эсминцы США и Великобритании и нидерландский ракетный фрегат, Россия сначала разогнала истерику в СМИ, а затем прибегла к фальсификации отметок кораблей в морских поисковых системах.

"То есть на экране два корабля фактически стояли на причале Одесского морвокзала, а на карте было изображено, что ночью они вышли из Одессы и пришли в порт Севастополя, после чего посол РФ в США написал в Твиттере, что масштабность и агрессивность учений Си Бриз не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе, повышает риски непреднамеренных инцидентов, и поэтому призвал США отказаться от участия в учениях", - объяснил Клименко.

Таким образом, по его мнению, на протяжении учений Си Бриз-2021 Россия сама может провоцировать такие непреднамеренные инциденты. И продлятся они, по меньшей мере, вплоть до саммита Крымской платформы, который Россия будет срывать всеми возможными средствами.

Обстрел британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности сделали якобы "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.
  • ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.
  • Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.
  • Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.
Си Бриз Андрей Клименко новости Украины
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